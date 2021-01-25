《鬼滅之刃》後，日本人氣最高的動畫，一定是《天竺鼠車車》，短短三數分鐘的定格動畫，卻以不同性格的天竺鼠及搞笑情節，吸引大量粉絲。短短兩星期，《天竺鼠車車》已達44萬觀看次數，橫掃fb、mewe等各大社交媒體，Sticker更有多個版本，可見天竺鼠魅力沒法擋！

天竺鼠外表可愛，是不少人的寵物，但原來牠們是南美洲，特別是厄瓜多爾、玻利維亞、秘魯等地的傳統美食！因當地海拔高，平地少，飼養大型哺乳類動物如豬、牛都較為困難。為了進食足夠蛋白質，繁殖快、飼料(主要為牧草)容易尋找的天竺鼠，三千年前起，已成為當地人多年來的主要肉食來源。

天竺鼠脂肪少，油分少，經餵食兩個月後，最大可成長至一公斤，在當地就如中國人的乳豬，通常在大時大節才會吃。當中以秘魯人做得最好，主要食法為炭燒，將天竺鼠原隻烤脆，傳統做法會塞滿本地黑薄荷一齊燒，配搭安地斯薯仔和秘魯粟米，不少嚐過的人，都認為味道介乎雞、鴨及兔肉之間。

愛看《天竺鼠車車》的你，會不會有興趣嚐嚐天竺鼠的味道呢？

採訪、攝影：《飲食男女》

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