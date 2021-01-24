元朗大街小巷的餐廳，都隱藏不少時令美食，早前就曾介紹 南乳鴨 、 芫荽蛋糕 ，而冬天是吃 本地蠔 的季節，流浮山就有一間后海灣小廚，獨賣一款以蠔製作，別處少有的家鄉美食。

家鄉蠔餅

開業半年的后海灣小廚，本是一間小菜館，午間賣碟頭飯。今年冬天，就首次推出一道獨有的神秘美食，先聽一聽客人吃過的反應。「煎的比較香口，蒸的就比較鮮味。」客人楊小姐第一次吃到這款食物，認為味道不錯，配飯一流。「這是 沙井 傳統菜式，我在家中都經常做。」另一位客人曾小姐則一語道破菜式源由。

到底是甚麼呢？開估吧，就是冬季限定的后海灣蒸蠔餅飯 （$68）。「蒸蠔餅是我嫲嫲的拿手好菜，做法簡單，最緊要蠔新鮮。」 老闆許子文說。蒸蠔餅用流浮山本地蠔，隻隻肥美又飽滿，雖然不可以生食，但煮熟後味道鮮甜：「我們每天早上八九時，就會在蠔排取貨，他們每天都會留五至十斤蠔給我們。」

流浮山傳統菜式

做法簡單，每碟蒸蠔餅約有10隻蠔，廚師先將蠔切碎，再加入雞蛋、葱花 、薑、芫荽和胡椒粉少許，攪勻就可以入爐蒸，約十至十五分鐘左右就完成，上枱時配碗白飯。

尋常蠔餅都是煎或炸 ，亦多選用鴨蛋，但后海灣小廚卻是蒸，而且只用普通雞蛋，老闆解釋他們不是潮州做法﹕「這是家鄉味道，嫲嫲一直以來都是用雞蛋的，所以我們都主張用雞蛋。」他強調一家幾代都是 流浮山 人，爺爺在五、六十年代從事蠔業，而叔叔們至今在附近都有做海鮮生意，代代都和蠔有關，老闆小時候，基本上每晚都會吃到蒸蠔餅，以他所見，流浮山老一輩也經常吃這道菜，是傳統家常菜。

蒸蠔餅跟常見的煎炸蠔餅截然不同。比較偏身，蠔肉、葱花份量十足，蛋漿比例少，有點像台灣的蚵仔煎。一放上枱，能聞到濃郁的葱油香；蠔餅份量足，啖啖蠔肉，蠔肉蒸熟後，入口仍然鮮甜，而且薑味和葱油味很突出，一啖咬下，同時咬到蛋香、葱粒及蠔鮮，送飯一流。

採訪、攝影：《飲食男女》

后海灣小廚

地址：元朗流浮山大街45號

電話：2472 1460

營業時間：7am-6pm

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