晚市禁堂食，彈藥自然盡放在午餐，有甚麼疏肝得過吃一頓豐富的早午餐？最近中環置地文華東方酒店的SOMM，推出了一個周末早午餐(限食兩小時)，$698/位起，除了有頭盤、主菜及甜品，還可以任飲1.5小時，有氣酒、雞尾酒、果汁、咖啡或茶全部有齊。喜歡喝酒的，可加多$100(即$798/位)，因任飲的款式更多，除了香檳，還有紅酒、白酒、清酒、雞尾酒、果汁、咖啡或茶。

頭盤共三款，賣相吸引，木盒裏面分別有朱古力牛油麵包、牛角包和酸種麵包，可伴法國牛油、果醬或自家製的朱古力榛子醬。麵包新鮮帶牛油香，最喜歡的酸種麵包，外皮有嚼勁，包心濕潤有彈性。

頭盤還有自家製的煙燻塔斯曼尼亞三文魚，顏色漂亮，口感肥美又軟滑，伴些少醃椰菜和洋葱吃，十分醒胃。法國手工牛奶芝士有兩款，軟芝士像牛油般滑，硬芝士帶鹹香。法國豬肉火腿都好吃，色澤漂亮，肉味鮮香，一吃便知道是優質貨。

主菜六選一，款式吸引，既有英式鬆餅伴水煮蛋，也有雞蛋芝士三文治，日本豬腩肉或西班牙牛柳。英式鬆餅伴水煮蛋，鬆餅上面放了爽甜的蘆筍、軟滑的水煮蛋和黑松露，伴香脆的西班牙伊比利亞火腿，層次豐富，味道清新。無肉不歡的不可錯過西班牙牛柳(另加$298)，火候恰當，要五成熟就五成，有咬口得來肉味又香濃，伴赤味噌汁更帶出肉味。

甜品五揀一，招牌朱古力梳乎厘，朱古力味香濃，口感較滑，伴朱古力雪葩來吃，一冷一熱，雙重享受。千層酥同樣出色，酥皮焗到金黃色，層次分明，忌廉挺身又軟滑。北海道牛奶雪糕，奶味特別濃，甜度剛好，就算平時不啫甜品的人，都忍不住把它幹掉。

整體上用料優質，做法細膩，味道是水準之上，而且份量足，飽得連晚飯也不用吃。加上舒適的環境和貼身的服務，大滿足。

採訪、攝影：《飲食男女》

SOMM

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓

電話：2132 0055

營業時間：星期一至五12nn-6pm，星期六日11:30am-6pm

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