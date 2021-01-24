芥蘭當造特別爽甜，粵軒行政總廚馬榮德教路，優質芥蘭呈青綠，菜葉感覺爽身，而且粗莖，有較多水分。不要挑選菜葉叠在一起呈軟身的，因為水分流失很多。另外，莖芯出現白點或者開花的芥蘭，已經老身，亦不要購買。

由於芥蘭莖皮較韌身，所以先削去其外皮，然後切成兩段。燒水後加入3茶匙糖，

放入芥蘭灼大約5分鐘。糖分可以減低芥蘭的苦味，更令芥蘭軟身和菜色碧綠。灼熟後倒出後再回鑊，加入雞湯、鹽巴、糖煮，煮約3分鐘，讓芥蘭入味。

馬師傅表示，煮好芥蘭後倒出，燒熱油鑊，放入薑米爆香，芥蘭回鑊炒一下和灒酒，加入薑汁炒，中和芥蘭的苦味，並辟去芥蘭的草青味，最後埋芡便完成。

採訪、攝影：《飲食男女》

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