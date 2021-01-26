特約報道│按照現時疫情的發展趨勢，團年日子想一家人出外用膳的機會似乎十分渺茫。根據做冬時經驗，傳統好食的盆菜必定一早售罄，剩下的只有二、三線選擇，碰上質素較差，全家心情定會大受影響，所以熱賣盆菜記得提早訂，別大安旨意臨急抱佛腳！

例如今次介紹的薈一會盆菜，每年做冬、做節或者開年等旺季時段，必有數以百計訂單，如你想做節當日才買必預上售罄收場，因此再三提醒大家記得記得記得提早預訂！薈一會負責人表示，今年為了方便大家，已跟多間門市合作，增加門市訂購地址，希望更多人能在疫情的苦澀中，享受一頓豐富美味的團年飯。

薈一會的盆菜大受歡迎當然有其原因，好似熱賣的黃金團圓鮑魚盆菜，已包含蠔皇燜鮑魚、豉油皇中蝦、貴妃雞及燜豬手等材料，用料上乘，採用日本元貝、韓國蠔豉等。最令人讚不絕口及回味必定是當中的煙燻樟茶鴨，集合了中西烹調方法，尤其加熱後會散發獨特的煙燻香味，未起筷已令人垂涎三尺，而鴨肉吸收秘製醬汁後，入口嫩滑，味道豐富，難怪不少食客均表示買這盆菜就是為了隻鴨！

有些人會抱怨，既然盆菜這麼好賣，為甚麼不提早幾日做多一點？負責人直言，為保持味道及衛生，他們的盆菜每日均新鮮製造，訂單幾多就做幾多，完成後亦立即冷藏至0-4°C雪櫃內，保持新鮮防止細菌滋生，而每個盆菜都提供真空獨立包裝醬汁，不怕運送時醬汁四濺，衛生方便。

包裝方面，如以往一樣採用「紅噹噹」保溫袋，送禮自奉都適合，預訂盆菜都免運費送到樓下交收，份量都有多款選擇，由最大10-12人、6-8人到小家庭2-4人都有，不怕太大盆食剩浪費。

賀年加餸系列

網上訂購：minglecatering.com.hk

門市訂購地址：

𝐌𝐫. 𝐂𝐨𝐨𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐬 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝

深水埗大埔道42號

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寶隆食品

鴨脷洲海怡半島東商場濕街市MW1

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恒興凍肉

皇后大道中8號中源中心地下57號舖

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𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐌𝐨𝐫𝐞

荃灣華都中心商場1樓40-53號

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富仕優質食品專門店

荃灣海壩街105號昌禧大廈地下1-B1號舖

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心郁郁

尖沙嘴嘉蘭圍5-11號利時商業大廈7樓705室

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