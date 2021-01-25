鴨舌要去骨，手續頗繁，要有耐性，也要先煮至合適的軟度方能把骨頭褪出，煮過了頭，鴨舌又易爛，小心為要。

材料：

急凍鴨舌600克

油3湯匙

鹽少許

乾葱4粒

蒜2瓣

指天椒2隻

蝦米1/4杯

蝦膏1茶匙

紹酒2茶匙

金不換數瓣作裝飾

泰味滷水材料：

水4杯

香茅3條，拍碎

芫荽(連頭)30克

唐芹1條，切段

金不換20克，原枝用

指天椒2隻，原隻用

生薑30克，拍碎

蒜2瓣，拍扁

乾葱2粒，拍扁

魚露1/2杯‧鹽2茶匙

糖2湯匙

西檸檬1個，切半

準備：

1.除檸檬外，將各種滷水料放入鍋內，煮約20分鐘，擱涼後搾下檸檬汁，連皮放入冰箱內冷藏待用(1)。

2.鴨舌沖淨，放入中鍋內，加水過面約5厘米，置於中火上，燒至水開時，改為中小火，加蓋，煮25分鐘至全熟，但不可太軟。以水沖冷(2)。

3.鴨舌出骨法：

(a)取1條鴨舌，用小刀片去有毛和有骨的白色部分(3)。(b)把鴨舌一拗，便分為大小兩半，露出舌內骨頭(4)，拉出連着骨頭的小部分後，將之棄去。(c)一手拿着鴨舌，用另一手之大拇指從大的一頭伸入，用其他手指幫助，慢慢韌力將舌內主骨拉出(5)，便成去骨鴨舌。

4.將泰味滷水倒經小疏箕，進入一有蓋大碗內，加入去骨鴨舌(6)，蓋起放進冰箱內醃過夜使肉質爽結並入味。用前在滷汁中撈出瀝乾。

5.乾葱、蒜瓣、指天椒切片，放入臼內舂碎成蓉(7)。蝦米浸軟切碎。

炒法：

1.置中式易潔鑊於中大火上，下油3湯匙，加入葱、蒜、椒蓉(8)，慢火炒至金黃並色呈半透明，繼下蝦米碎同炒(9)，至香氣散發時下蝦膏一同炒香。

2.倒下鴨舌，不停鏟動至鴨舌與醬料和勻(10)，灒酒，下少許鹽調味，最後加入金不換上碟供食。

（原文刊於2008年675期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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