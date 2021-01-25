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湯水食譜｜湯水達人Natalie 白髮多面色差要飲 女貞子黑豆首烏湯

27分鐘前

材料：

1）製首烏約2両

補肝腎、養心安神，因肝腎不足引起腰膝痠軟、白頭髪

2）女貞子約1両

滋補肝腎，腰膝痠軟

3）青仁黑豆2両

青仁黑豆性平，營養成份比黃肉黑豆高75 %，養陰補氣、活血利水、補肝腎、烏髪

4）南棗8粒

補血、暖脾胃

5）紅腰豆2両

養陰、不含脂肪、高纖維，有助補充大量鐵質，適合孕婦及素食者

6）花生約2両

潤肺、健脾

7）海竹頭3両

養陰、補氣血而不燥、滋潤皮膚

8）瑤柱碎2両（可用乾螺頭代替）

滋陰補腎、益氣健脾、養血補虛勞

9）鐵棍淮山2支

養陰、補水為主

10）製茨實2両

祛濕、健脾胃

11）肉眼半斤

做法：

1）肉眼凍水汆水

2）鐵棍淮山去皮切段，未用放入鹽水浸，避免氧化變色

3）青仁黑豆用白鑊炒香，炒至豆皮裂開

4）瑤柱碎浸10分鐘，浸的水保留同煲

5）海竹頭切塊

6）花生、紅腰豆、女貞子、製首烏、製茨實分别浸10分鐘

7）南棗用清水略沖

8）水大滾所有材料放入煲，大滾10 分鐘，轉小火煲2小時，加鹽調味完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：陳秉謙、潘志聰

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