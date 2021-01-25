材料：
1）製首烏約2両
補肝腎、養心安神，因肝腎不足引起腰膝痠軟、白頭髪
2）女貞子約1両
滋補肝腎，腰膝痠軟
3）青仁黑豆2両
青仁黑豆性平，營養成份比黃肉黑豆高75 %，養陰補氣、活血利水、補肝腎、烏髪
4）南棗8粒
補血、暖脾胃
5）紅腰豆2両
養陰、不含脂肪、高纖維，有助補充大量鐵質，適合孕婦及素食者
6）花生約2両
潤肺、健脾
7）海竹頭3両
養陰、補氣血而不燥、滋潤皮膚
8）瑤柱碎2両（可用乾螺頭代替）
滋陰補腎、益氣健脾、養血補虛勞
9）鐵棍淮山2支
養陰、補水為主
10）製茨實2両
祛濕、健脾胃
11）肉眼半斤
做法：
1）肉眼凍水汆水
2）鐵棍淮山去皮切段，未用放入鹽水浸，避免氧化變色
3）青仁黑豆用白鑊炒香，炒至豆皮裂開
4）瑤柱碎浸10分鐘，浸的水保留同煲
5）海竹頭切塊
6）花生、紅腰豆、女貞子、製首烏、製茨實分别浸10分鐘
7）南棗用清水略沖
8）水大滾所有材料放入煲，大滾10 分鐘，轉小火煲2小時，加鹽調味完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：陳秉謙、潘志聰
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