近日飲食新聞焦點，莫過於麥當勞宣佈因船期混亂，早晨全餐附設的炸薯餅(Hash Brown)可能會供應不穩，客人可以選擇杯裝粟米，直至另行通知。

通告於1月25凌晨於網上公佈，即使麥當勞已強調客人仍可選擇炸薯餅，但已引起一眾麥當勞粉絲哀號沒有炸薯餅的早晨全餐，等於失去靈魂。其實想食薯餅，不一定要食麥記，去凍肉店買一包回家，隨時食到。

深水埗人氣凍肉店Mr. Cool負責人Tony表示可能消息尚在消化中，暫時未見有客人來掃貨，來貨價亦沒有上升，店內存貨充足。記者到大昌等連鎖超市查看，亦發現仍有大量存貨。

格價後，一款比利時薯餅就相當化算，Tony表示很多客人形容這品牌和麥當勞味道最接近，一盒原價$26/10件，每件才$2.6，會員價再便宜$8，大昌類似產品則要$26.9/10件。薯餅迷想尋回早餐靈魂﹖買盒回家作存糧吧。

採訪、攝影：《飲食男女》

Mr MeatBall

地址：太子基隆街105號

電話： 2398 8096

網址：https://bit.ly/2Yes6fp

Mr. Cool 優質食材專門店

地址：深水埗大埔道42號

電話：2653 9288

網址：https://bit.ly/2Mn0r9E

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