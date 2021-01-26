羽衣甘藍是綠葉之王，但原來它並非只有綠色。它屬於十字花科蔬菜，有不少品種。最常見的是綠甘藍，葉片是花卷狀，莖太堅實，所以通常只會吃葉的部份，味道微苦，通常用來製作沙律或焗脆片。這款又紅又紫又綠的，都是羽衣甘藍，它叫紅甘藍，顏色介乎藍綠色及紫紅色之間，比一般羽衣甘藍甜，口感亦較爽脆，葉可用製作沙律，而莖則適合炒及炆。

羽衣甘藍家族，亦有幼兒成員，嫩甘藍就是羽衣甘藍的嫩葉，它通常已經預先包裝好，葉片嫩滑爽脆，味道溫和，可以炒香作配菜，而莖身柔軟，原條生吃都可，毋須切走頭尾部份。這種深綠色，葉片又長又大塊的叫意大利深綠甘藍，顧名思義，是原產自意大利，有輕微的草腥味，口感算幼滑，生吃及炒菜均可。

採訪、攝影：《飲食男女》

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