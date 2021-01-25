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港式滷味｜鬼巴士推家用即食包滷味 $200/5包反腸＋牛柏葉＋火雞腎 日賣150包

1小時前

旺角變成疫區，掃街實在是生命作賭注。於元朗起家，以港式滷味聞名的鬼巴士，最近就推出滷味家用裝，讓客人安在家中，也可以享受掃街小食。

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鬼巴士滷味家用包負責人東東指，疫情下，人們無法外出，只好改變模式，讓客人在網上也可以購買，於是品牌推出鬼巴士滷味精選雜錦（$200/5包），免運費直送上門，客人反應好得出乎意料之外，每日銷量可達150包。

滷味包不需翻熱，直接打開便能吃。內有最經典的三款小食：生腸、牛柏葉和火雞腎。生腸選用反腸，即豬子宮內外反轉，是鬼巴士代表作，雖然工序多，但更加爽口。牛柏葉入味。鬼巴士更以羅漢果醬油的果甜代替糖，所以味道比較甜，多吃也不會口渴。

客人在網上下單，大約半天時間便能送到家裏，放在冰格冷藏，更可存放14天，最適合買幾包看門口。

鬼巴士滷味精選雜錦

購買網站：https://bit.ly/3phuTAm

採訪、攝影：《飲食男女》

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