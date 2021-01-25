「我們每天會用約40公斤的豬骨、10公斤的豬皮，熬足9小時，令湯底可做到黏身效果。」圍裙、制服也不穿，頭戴cap帽，一身日本潮牌的Johnson，專注的看着廚房一大鍋湯底，自豪地介紹，「想走新派的路線，我從小就愛吃車仔麵，但覺得在香港可選擇的湯底太少，看到人家日本遍地拉麵店，湯底多的是，開店時，就想加入日式概念。」

花光200萬積蓄開店

別看Johnson一身型格打扮，就以為是富二代，為興趣開店，其實他18歲已入行，做過西餐、日本餐廳，後來由廚房走出來做管理層，幫過不同大飲食集團開分店，以及研發新菜式。早幾年亦試過在日本學做拉麵，學習人家做湯底的配方。十多年打工經驗，33歲的他，十分想挑戰自己，「有危便有機，因為疫情，租金方面都有低一點。」機會要捉緊，於是他花光多年積蓄，跟拍檔用200萬，於觀塘開店。

小店主打港日fusion車仔麵，湯底有雞湯、豬骨湯；配料有30餘款，有不少日式元素，如由日本直送的日式叉燒， 「會塗少許日式醬汁，用火槍燒一燒，口感更脆。」溏心蛋亦是傳統車仔麵檔中較少見，用青森縣雞蛋，自家以日本醬料浸隔夜，帶溏心效果，味道鹹香濃郁。

配料主打鱈魚膠

車仔麵，怎少得了傳統的港式配料豬皮蘿蔔牛腩，但這店主打的居然是花膠。用鱈魚膠，貪其厚身大塊、夠黏身，用上蠔油老抽生抽上色，令鱈魚膠帶點甜甜、鹹鹹的感覺。魷魚亦是招牌作，每天來貨七、八磅土魷，用辣椒碎、蠔油、老抽、生抽煮好，爽口帶點微辣。麵底除了有油麵、粗麵 、幼麵，還有日式烏冬和拉麵。

初任老闆，跟從前幫人打工完全不同，「以前始終是花別人的錢，沒想過在自己銀包拿錢出來，是如此大壓力。以往一個廚房用的盤，說買就買，現在是買多對筷子，也會想一想，如何去找回筷子的成本。」Johnson苦笑說，「錢怎會花不光！」

口說緊張錢，但為了質素，用料也不惜工本，店中另一力作，就是$38早餐，除了有麵包、煎蛋、腸仔外，通粉配的居然是大大件花膠，「很多客人未吃過便會問是否騙人的？其實以這定價，也沒賺到甚麼。」雖然有噱頭，但他從未想過會有甚麼迴響，「只秉承心中想法，就是去做好一件事，做好一些菜式給客人享用。」

歐錦棠出post力撐

如此用心，獲不少街坊支持，連歐錦棠亦特意在網上出post力撐，小店雖只開業2個多月，他已光顧十多次，採訪當日，他又來光顧，他說：「好像真的去了著名日本拉麵店，可以喝光湯底而不口乾。店中傳承了那種簡單的風味外，還加了新的口味，我覺得這種變奏，是配合到這時代。員工全部也是年輕人，他們很有心機，很好禮貌。」

每天早上9時多工作至晚上12時，憑的是一份希望，「疫情下生意額算暫時守得住，希望疫情後，甚至整個社會恢復正常時，生意額會比較多點就好了。」

採訪、攝影：《飲食男女》

祥利車仔麵

地址：觀塘創業街31號LT TOWER地下G03號舖

電話：2360 1288

營業時間：星期一至六7am-8pm、 星期日11am-8pm

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