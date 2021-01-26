周末想與好友相聚，好好慶祝一下嗎？尖沙嘴開業一年多的Hue就頗為適合，有美味食物之餘，更有180度的維港海景。餐廳主打澳洲菜，下午茶亦同樣充滿澳洲元素，部份菜式選用當地食材製作。

分別有六款鹹點和六款甜點。鹹點方面，最推介惹味八爪魚串燒配香鬆，選用澳洲八爪魚，燒得香口，表面再加入日本飯素調味，鹹香中帶點微甜，味道特別。臨近新年，下午茶套餐亦特意加入蘿蔔糕配西班牙肉腸，十分應節。另外Manchego芝士炸丸子炸得香脆，鹹香好送酒。

甜品賣相精緻。必吃幽雅抹茶林明頓蛋糕，林明頓蛋糕來自澳洲，是當地非常受歡迎的甜品，今次餐廳就供應抹茶口味，口感鬆軟，味道清香。清香檸檬撻入口清新，酸甜醒胃，不錯。味道不錯，海景更是加分，而且客人不多，下午茶只在星期六日及公眾假期供應，想靜靜和朋友吃一頓下午茶，這兒是區內首選。

Hue下午茶套餐

兩位$ 680連茗茶或咖啡，另加一服務費

每逢星期六、星期日及公眾假期供應，由3:30pm-5:30pm供應

採訪、攝影：《飲食男女》

Hue Dining

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館1樓

電話：3500 5888

營業時間：11am-12mn

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