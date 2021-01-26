想念鹹鮮惹味的星馬菜？最近在將軍澳新開業的咖吔，北角總店已經人氣十足，將軍澳分店同樣由多年經驗的馬來西亞大廚坐鎮，口味地道，所以引來不少街坊幫襯。裝修走東南亞熱帶風情，搭配木椅、吊扇及植物裝飾，環境舒適愜意。

與北角店一樣，提供沙律、串燒、粉麵飯、甜品及飲品。惹味之選是馬來炒貴刁（$128），有新加坡甜臘腸、蝦、葱、芽菜等，加入參巴醬及甜醬油炒製，入口微辣，鹹甜適中，好夠鑊氣。新加坡白胡椒肉骨茶（$82）用豬骨及蒜頭熬製，清新微辣，特別暖胃；新加坡喇沙（$82）酸辣濃香，喇沙膽用十多種香料炒製5小時，鮮味濃郁。

招牌的檳城蝦麵（$86）先將十款香料打成醬，再混合炒香的蝦頭蝦殼熬成湯底，搭配參參麵底，充滿蝦鮮，口感豐富；海南雞飯（$88）選用三黃雞，雞味重，肉質嫩滑，油飯粒粒分明。特別推薦半熟蛋配咖吔多士（$48），烘得香脆帶椰香，大廚教路，將半熟蛋及甜醬油塗上多士表面，食起來會多了份蛋香，好有風味。

採訪、攝影：《飲食男女》

咖吔 Kaya

地址：將軍澳重華路8號東港城1樓112A號舖

電話：2555 1989

營業時間：11am-9pm

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