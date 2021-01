糖醋杏鮑菇

材料:

杏鮑菇 2隻

蒜頭 3瓣

青椒 1/2個

黃椒 1/2個

茄汁 2湯匙

茄膏 1茶匙

蘋果醋 1茶匙

糖 2湯匙

木薯粉 2湯匙

米糠油 3湯匙

步驟‌:

1. 杏鮑菇切粒;蒜頭切碎。

2. 青椒、黃椒,對切、去籽、切粒。

3. 將木薯粉加入杏鮑菇,攪拌均勻。

4. 燒熱油,炸杏鮑菇至金黃色,取出,瀝乾油分。

5. 燒熱米糠油,加入蒜頭、青椒、黃椒,炒3分鐘。

6. 加入茄汁、茄膏、蘋果醋、糖、少許水,煮3分鐘。

7. 加入杏鮑菇,炒至均勻。

Deep fried King Oyster Mushroom with Sweet and Sour Sauce

Ingredients:

King oyster mushroom 2 pcs

Garlic 3 slices

Green sweet pepper 1/2 pc

Yellow sweet pepper 1/2 pc

Ketchup 2 tablespoons

Tomato paste 1 teaspoon

Apple cider vinegar 1 teaspoon

Sugar 2 tablespoons

Tapioca flour 2 tablespoons

Rice bran oil 3 tablespoons

Steps:

1. Dice king oyster mushroom. Mince garlic.

2. Cut green, yellow sweet pepper into pieces, deseed and dice.

3. Put tapioca flour into king oyster mushroom, mix well.

4. Heat the oil, deep fry king oyster mushroom until golden brown, take out and drain oil.

5. Heat the rice bran oil, put in garlic, green and yellow sweet pepper, stir fry 3 mins.

6. Put in ketchup, tomato paste, apple cider vinegar, sugar, a little water and cook 3 mins.

7. Put in king oyster mushroom and stir fry until mix well.

