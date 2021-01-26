瑞士卷名字無疑是含有「瑞士」，卻跟菠蘿包沒有菠蘿、雞尾包沒有雞尾同一道理，瑞士卷根本與瑞士完全沒有關係。

有一說法，是起源於於中歐的奧地利，但實際歷史已經無從稽考。只知道「瑞士卷」這個名字，大約於19世紀中期在英國已有記載，並隨着英國管治而傳入香港，早於任何西餅連鎖店出現之前，已是早期冰室及麵包舖必備的平民蛋糕，成為很多香港人的集體童年回憶。到了近年，本來屬於老派糕點的瑞士卷，在亞洲區的人氣得到全面反彈，日本、台灣以至香港本土，均推出不同口味的高水準瑞士卷，使它由街坊小食地位升格到精品糕點層面。

香港有很多餅店製作瑞士卷，但通常只供應一兩款口味類同的選擇，甚少像尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳，完全以瑞士卷為主打項目，每日提供至少6款口味，而且選擇既多元化又具創意，並非只得市面常見的水果味或者茶味，這陣子便推出栗子、港式奶茶、貓山王榴槤、泰式芒果糯米、櫻桃開心果仁、士多啤梨雲呢拿。

當中究竟哪款最受歡迎呢？餅房主廚劉永全說：「現在最暢銷是士多啤梨口味，尤其是到了士多啤梨季節時期，例如日本和韓國士多啤梨季節，會更加受歡迎。」貓山王榴槤口味亦賣得好，因為真材實料，每條皆含有300克貓山王榴槤，由蛋糕到忌廉都充滿榴槤芳香。另有一款暢銷口味是泰式芒果糯米，真的使用糯米飯、椰漿同芒果做餡，深受芒果控和泰國甜品控喜愛。

無論製作哪種口味的瑞士卷，基本做法都差不多，材料都是雞蛋、砂糖、麵粉、牛油、牛奶、菜油、鷹粟粉等……為何要加入菜油？劉師傅說是為蛋糕增添柔韌性及柔軟度，捲起時才不致裂開。把蛋糕捲起的動作也要特別留意，劉師傅說初學捲蛋糕的時候要控制弧度，當手法熟練，就能弄到橫切面呈現圈圈的美感。

市面上有些人氣瑞士卷，不是在鬥忌廉夠鮮，就是在鬥忌廉夠多，有些時候忌廉還要比蛋糕本身更厚，劉師傅說其團隊經過多次研究，得出一個他們心目中的黃金比例：1.5份蛋糕比1份忌廉，吃下去會感到恰到好處，蛋糕和忌廉的質感顯得相當平衡。

由於瑞士卷要在自助餐供應又要做外賣，所以消耗量大，每日平均需要32條，方可應付需求，部份口味會交替推出，較早前就曾以「三千年開花，三千年結果」的百花魁蟠桃果製成瑞士卷，非常特別，也有點另類，稍為挑戰傳統味蕾，若再推出時大家不妨親身試試。

採訪：陳俊偉

攝影：陳秉謙

尖沙嘴凱悅酒店-咖啡廳

地址：尖沙嘴河內道18號凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700

營業時間： 6am-6pm

網上訂購：https://bit.ly/2YdETi8

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