上集食勻18區，庶民食家梁家權帶大家去跑馬地一間居酒屋，品嚐麻辣豬手及陳皮魚蛋。今集，由李錦聯出馬，到九龍城粵菜館食得妙，食懷舊中菜。這間私房菜館原址位於將軍澳坑口村，是當時的大台藝員飯堂，李錦聯也經常光顧。由兩夫妻主理，男主內女主外，老闆娘Iris爽朗健談，與李錦聯相識接近20年。九年前，菜館由將軍澳搬到九龍城，保留部份懷舊菜式，也加入新菜式。

椒鹽鮮魷 釀入手打蝦膠

李錦聯今次吃了四道菜。新菜式椒鹽百花釀鮮魷，李錦聯問Iris為何不用吊片，她指吊片來貨不穩定，有時口感很韌，於是用上新鮮魷魚。魷魚切片，釀入手打蝦膠，然後猛火滾油炸。李錦聯咬一口發出卜卜聲，相當香脆。「我最欣賞夠乾，因為椒鹽鮮魷一定要夠乾，不能炸得太油膩，才顯出師傅的功架。」第二道是這裏招牌菜，大澳蝦醬雞翼，Iris提到這道菜的由來，她說：「有一次我和丈夫去了大澳一日遊，當時買了蝦醬，丈夫於是用來醃製幾樣食物，發現雞翼還是最美味。」雞翼向供應商取貨，是新鮮貨，先用蝦醬醃一晚，取出後灼完再炸。李錦聯吃過後便説：「單看賣相，以為會乾一點，但裏面也頗多汁，高質。」

蝦子柚皮 製作繁複費時

芝士牛油焗蝦配煎米粉底，李錦聯第一時間便夾起底部的煎米粉，並說：「因為我食過這類菜式很多次，坊間多煎得不夠脆，米粉變得油泅泅。」沒想到米粉並不油膩，而且十分香脆有層次。Iris則解釋師傅要先將米粉灼至三成熟，然後在鑊上煎至兩面金黃，煎時要不時搖鑊，避免煎焦。蝦用上海中蝦，肉質爽彈，並帶芝士鹹香，「最喜歡中蝦，我已經連殼食掉。」

最後一道菜是懷舊菜式蝦子柚皮。柚皮是沙田柚，來貨時已把柚皮去掉青色表皮，製作時，又要啤水和汆水去浸軟、去除雜質及苦澀味，然後再用上湯炆，很花時間和心機。李錦聯覺得這道菜很難得，柚皮入口溶化，而且現在已不多酒家做這道菜，「這年代人人追求快靚正，要賺錢交租。」

疫情影響 只剩生意兩成

雖然這間粵菜館，多年來已儲落不少熟客，但疫情嚴重，加上又有堂食禁令，只剩生意兩成。Iris說：「很辛苦，幸好我們有很多熟客，會特意來買外賣，還叫我們堅持。」李錦聯認為疫情總會過去，並鼓勵Iris，他說：「說不定之後會有報復性消費，到時客人會令你兩成生意變十八成。」

採訪、攝影：《飲食男女》

食得妙

地址：九龍城福佬村道64號

電話：2383 6686

營業時間：星期一至日 12nn-3pm ，5:30pm-12mn

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android