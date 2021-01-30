元朗，老字號食店林立，不過近年不少小店開業，咖啡店愈開愈多，社區的新舊文化互相交融。去年底，元朗一條車房林立的街道上，開了一間小小的咖啡店，綠色外牆，門面低調，咖啡店以輕食為主，Pancake最受歡迎，除了水果款式甜Pancake之外，還有鹹味選擇，煙肉蛋Pancake ($80)，中間夾着一塊炸薯餅，份量十足。Benedict($110) ，Pancake上有水波蛋配煙三文魚，材料豐富。Pancake每三個月轉款一次，讓食客保持新鮮感。

開業短短數月，已經儲到一班熟客，不時還要排隊等位，成為區內近期人氣咖啡店之一。咖啡店很小，座位不算多，店主Cyrus會趁天氣好時，在店外放兩排椅子，讓食客坐在戶外喝咖啡打卡。現在咖啡店生意不錯，但回想開業初期，生意真的十分淡靜，Cyrus說：「舖位上手是車胎店，位置又在一個角落。最深刻的經歷是有一個叔叔，他說要支持我們，因為看見我們生意冷清，一口氣買了30杯咖啡外賣。」

因為這份街坊情，就算租金不便宜，Cyrus仍然對咖啡店前景十分有信心。「因為排場的關係，在港島開店比在元朗開店感覺更棒，而我現在支付的租金與港島區也差不多，何不在港島開店？始終我是半個元朗人，希望可以帶到一些港島的元素來元朗。」

咖啡店雖小，但咖啡款式多，除了有普通的Black、White、Dirty等，也有不同的咖啡特飲。The Bomb加入青檸汁和薑啤，味道酸酸，醒神。Ying Yang混合Earl Grey和Espresso，用冰搖的方法，將咖啡油脂搖出綿密的泡沫，入口順滑，味道比港式鴛鴦多一份茶香。Night Fall加入竹碳粉、蜜糖、雲呢拿，黑白雲石分層，打卡一流。

採訪、攝影：《飲食男女》

The Third

地址：元朗建德街69號大福大廈地下1-B號舖

電話：9682 6565

營業時間：星期一至日10am-6pm

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