每到新年，除了芋蝦、琥珀合桃這些應節小食，餐桌上總是少不了年糕、蘿蔔糕等賀年糕點，另一傳統賀年糕點馬蹄糕，卻往往容易被人忽略。色澤半透明，透着米白色的馬蹄；味道清甜，沒有一絲膩滯；口感韌中帶軟，又吃到馬蹄的爽脆。馬蹄糕可煎可蒸，不過絕大部份人都會選擇將它煎至兩邊金黃，帶有微微焦香，外脆內軟，別有一番風味。

大隻實心馬蹄 鮮甜又粉

香港不少酒家在新年前都有馬蹄糕售賣，但若想尋回舊時的味道，西苑酒家是不二之選。製作過程，並不複雜，煮馬蹄、開粉、煮漿、混合，最後拿去蒸。看似簡單，但細節位要做足，才能做出好吃的馬蹄糕。

西苑酒家點心部主管譚師傅說，製作馬蹄糕一定要購買新鮮、大隻又實心、刨開後夠白夠粉的馬蹄，才夠鮮甜爽口。不少店會將馬蹄切粒，但譚師傅堅持將馬蹄切成厚片。「看個人喜好，切片較有口感又易咬，切粒則沒那麼易咬。」他補充片狀馬蹄，爽脆得來不會太厚實，馬蹄味亦較粒狀明顯。

馬蹄粉要用泮塘馬蹄粉及生粉加水沖開，譚師傅指可用糯米粉取代生粉，不過質感就會變得較黏，用生粉則口感較滑潤。粉漿要拌得夠滑，不能出現粉粒，以免影響口感。接着用滾水把糖煮熱後，便可加入馬蹄稍為微微滾一下，把糖的味道逼入馬蹄內。

粉漿埋芡 溫度要適中

之後將粉漿埋芡，譚師傅說這裏最重要的是溫度，火不能過猛，不然煮得太熟，便會變得太過稠，賣相不好；溫度太低，煮得太生，粉漿的粉和馬蹄片便會沉底，口感亦會變得太硬。因此要將粉漿煮成帶點白色，呈流水狀就成，煮好後動作要快，把它倒到盛器內，若動作慢了，粉漿開始變稠，難以盛起。最後將馬蹄糕蒸約25分鐘，顏色變得半透明便成。

馬蹄糕，清爽香甜有口感，有一種獨有的清新感覺。$248/兩斤，價錢不算便宜，但真材實料，每口也吃到鮮甜爽口的馬蹄片。新年限定，只賣千二份。

採訪、攝影：《飲食男女》

西苑酒家

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期五樓

營業時間：11am-11pm

電話：2882 2110

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