日籍藝人 和泉素行 (Soko Izumi) 繼續為大家發掘香港好玩好吃的地方，今集他出發去粉嶺郊遊，「今天好像去到日本這麼寒冷，不過不是在日本，是在粉嶺。國際巨星先帶大家去吃很地道的食店，然後去有趣的景點打卡。」Soko興奮地說。

第一站先去 聯和墟 醫肚，這裏的連鎖餐廳不多，仍保留許多街坊小店和老舖。當中最受歡迎的莫過於群記，她是區內有數十年歷史的老字號，以牛丸及豬手出名，每日門外必有人龍。這天中午來到，已經有廿多人在排隊，幸好等了約二十分鐘便可入座。

「這裏的 豬手 ，賣相簡單，但味道很好。這豬手完全沒腥味，湯底清得來很滋味。加上自家製的辣椒油，味道濃厚，最正還可以無限添加。」Soko邊吃邊說。他看見鄰枱客人，把吃剩的豬骨直接吐在枱上，本來很不習慣，但也入鄉隨俗做。然後吃招牌牛丸，「這牛丸明顯很小，一口一粒，裏面的精華，像和牛漢堡扒的肉汁爆出來。牛筋也好吃，入口即溶，醬汁很滋味。」

吃罷，Soko急不及待去找區內的其他特色小吃。數年前曾吃過 協香 自創的雞腿包，決定舊地重遊。老闆娘還介紹Soko吃新推出的酥皮黑椒鴨胸麵包。「麵包的外皮很香脆，雞腿入味又很多汁，一起吃非常好味。酥皮黑椒鴨胸麵包更加好吃，鴨胸像煙燻，香得來又不會乾爭爭。」不可錯過的小吃，還有四眼仔腸粉，招牌腸粉有米香，燒賣又有陳皮香。

第二站去打卡，於1951年啟用的聯和市場，當年是新界區最大規模的市場，2002年才結業，被新建的市政街市取代，舊街市於2010年被列為三級歷史文物，目前是回收工場。「想不到這裏當年是香港最先進的街市，看看這些洞的自然光滲了進來，所以環境頗光猛。」

第三站再去坪輋坪洋新村的壁畫村打卡，走進村內，由小屋、牆壁到小徑都找到不少色彩繽紛的藝術品。既有用喝完後的啤酒罐來做的吊飾，也有給人留言的雪櫃。Soko也興致勃勃的在閃卡上，留下祝福的訊息。

接下來去近來大熱的芒草田，不過位置不好找，大約行了差不多半小時才找到。「現在好像被芒草包圍的感覺，很夢幻的感覺。平常我在香港行山時也看到芒草，不過不太多。我現在想起日本的情景，因為在日本的河川旁邊，也有很多芒草生長。」Soko回憶着說。

採訪：黎詠詩

攝影：陸羽勝、李耀榮

群記牛肉圓豬手

地址：粉嶺聯和墟聯昌街5號豐景樓地下

電話：2675 6382

營業時間：11am-5:45pm

協香麵包西餅

地址：粉嶺聯和墟聯盛街24號地下

電話：2675 6251

營業時間：6:30am-8pm

四眼仔腸粉

地址：粉嶺和隆街40B號地下

電話：從缺

營業時間：7am-6pm

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