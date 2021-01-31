尖沙嘴九龍香格里拉酒店最近聯乘護膚品牌Crabtree & Evelyn，推出花果主題下午茶，供應鹹甜點各4款，每款精緻吸引。

甜點有雲呢拿味馬卡龍、佛手柑蛋糕及檸檬香草凍餅等，馬卡龍配上紅桑梅及玫瑰花，口感層次豐富；佛手柑蛋糕加入蘋果薑味慕絲及蘋果製作，味道香甜而不膩。鹹點則有香茅椰子雞卷、鵝肝配薑及杞子醬及茉莉花味鮮蝦配車厘茄及水牛芝士等，款式以fusion為主，搭配豐富。同時下午茶附送Crabtree & Evelyn護膚套裝及85折優惠券。

另外酒店由即日起開設期間限定烘焙店Baked By Shangri-La，為期三個月，供應甜點及麵包外賣自取，每日新鮮即製，用料矜貴，主要以歐洲進口，款式超過30款選擇。推薦三色牛角包($30)，抹茶、香蕉及士多啤梨三款口味，餡料加入吉士醬，飽滿清香；焦糖布甸德式甜冬甩($25)包裹住法式焦糖布甸，鬆軟可口。即日起至2月28日都有開業優惠，凡購買兩件招牌產品，可享第三件免費，記得把握時間了！

Dare To Be Different 下午茶

價錢：$638/2位

供應日期：即日起至3月

供應時間：每日 3pm - 6pm

Baked By Shangri-La

營業時間：每日 8am - 9pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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