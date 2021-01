蟹肉豆腐羹

材料:

蟹肉150克

青豆30克

蛋白1隻

滑豆腐1盒

調味料:

鹽1茶匙

胡椒粉1/4茶匙

麻油1/4茶匙

水1,000毫升

生粉 適量

做法:

1. 將滑豆腐切粒。

2. 水滾後放入豆腐、蟹肉、青豆,加鹽和胡椒粉調味。

3. 倒入生粉水慢慢推勻,調至小火,加入打拂好的蛋白,加入麻油,完成。

Crabmeat and Tofu Soup

Ingredients:

Crabmeat 150g

Green peas 30g

Egg white 1 pc

Silken tofu 1 pack

Seasoning:

Salt 1 tsp

White pepper 1/4 tsp

Sesame oil 1/4 tsp

Water 1,000ml

Corn starch some

Method:

1. Dice silken tofu.

2. Bring water to a boil, add tofu, crabmeat and green peas, season with salt and pepper.

3. Add corn starch and water mixture, stir slowly, turn to low heat, stir in beaten egg white, add sesame oil and serve.

-----------------------------

免費推廣小店,《蘋果》18區分區小廣告,立即按此登記!

-----------------------------

工作辛勞想食餐好?《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯!

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」,立即加入!

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android