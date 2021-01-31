過年辦年貨，糖果是少不了的。新年要有好意頭，又想糖果好吃又好看，我推薦「八寶太妃糖」。這個簡單吉祥的名字，用上八種不同的乾果仁，做成硬脆的太妃糖，除了吃得健康，製作也不困難。

果仁預先烘烤，不但能有利於拌合，還能帶出香味。以適當的溫度把忌廉糖液煮出淡淡的焦香，再與多種乾果拌合，更可拼湊出繽紛的色彩來。乾果微酸帶甜，果仁甘香鬆脆，太妃糖甜而不腻，組合出多重又豐富的口感，創新卻不失原味。不論送禮或是擺放全盒款待親友，八寶太妃糖大方得體，而且滿載祝福與誠意！

材料：(約1公斤)

a) 麥芽水飴(80%) 60克

白砂糖150克

海藻糖100克

海鹽3克

清水70克

b) 淡忌廉120克

無鹽牛油100克

c) 生南瓜子260克

生腰果(切半)80克

生杏仁50克

夏威夷果仁25克

d) 紅莓乾70克

青提子乾35克

杏脯乾15克

杞子15克

工具：糖果盤/平底盤(30x25cm)、不黏布或烘焙紙、煮糖鍋、矽膠刮棒、溫度計、手套、麵棍

預備工作：

1. 糖果盤鋪上不黏布

2. 把較大顆的果仁(腰果、夏威夷果仁)開半

3. 把較大顆的乾果先剪細，然後全部乾果拌勻待用

4. 預熱焗爐150℃上下火

做法：

1) 果仁先以150℃略為烤熟(南瓜子和夏威夷果仁烤12-15分鐘；杏仁和腰果烤20分鐘)。

2) 把烤熟果仁取出，倒入一個較細的盤內，再加入其他乾果混合均勻後，放入100℃焗爐保溫待用。

3) 材料b)忌廉、牛油隔水加熱融化，以80℃保溫待用。

註：煮糖時宜戴上厚身膠手套，減低雙手燙傷機會

4) 糖鍋內加入材料a)拌勻後煮成糖漿，再以中大火煮至130℃，過程需不時攪拌。

5) 然後倒入步驟3)的忌廉液體，快速攪拌至完全融合，以中火熬煮至128℃-130℃，熄火。

6) 接着倒入溫熱的乾果仁，翻拌混合均勻後，便可倒出。

7) 將糖糰倒入糖果盤中，稍為推開再用手按壓平整，亦可輔以麵棍推壓成形。

8) 趁微溫時分切成塊(約1cmx3.5cm)。待完全冷卻後包裝。

溫馨提示：

1. 若使用菜刀來切糖，可在刀口抺上薄油，較不易黏。

2. 果仁的選擇，可按個人喜好變化口味，但建議使用生的果仁較好，尤以沒有調味為佳。

3. 南瓜子在烤熟過程中，只要看到瓜子膨脹即可，不需烤到上色。

4. 硬脆糖果經過高溫熬煮後，待糖果冷卻至仍帶微溫之際，就要分切，這樣切口才會平整美觀。另一方面，完全冷卻後就要馬上包裝入袋，若置常溫過久，糖果會吸收濕氣回潮，口感就不脆了。

示範：Cannes Cheung

攝影：魯雋華、潘志聰

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android