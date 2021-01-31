白糖糕 、 芝麻卷 、糖葱餅等懷舊糕點，往往都是傳統的糕點店或麵包店才有售。除了往老店尋寶，其實亦有人投身糕點行業，更將之改成低糖配方，帶入商場、宴會、展覽，讓更多人品嚐。

2015年開林記懷舊小食

這個人就是Jack，六年前開了一間名為林記懷舊小食的小食檔，主打懷舊糕點、自製齋滷味等，源頭全因一次對話：「開業前，有次跟街邊一位叔叔聊天，都覺得現在的懷舊小食已式微。」

Jack本身百足咁多爪，本身是髮型師，既開髮型店，也曾開了一間名嚴打製麵所的拉麵店（已結業），諗頭多多，當時就和舊式糕點師傅合作，然後不停改良，希望能把懷舊小食延續下去。

林記懷舊小食的糕點（$10），全在香港工場製作，最特別是改良成低糖版本，有白糖糕、缽仔糕等。白糖糕（$10）帶有白米清香，而且沒有酸味，也不會過份甜膩。芝麻卷（$10）質感煙韌，帶淡淡芝麻香。還有自製齋滷味，四款雜錦齋滷味（$50）都沒有加味精，味道沒有部份齋店般重口味。

棄日本餐廳 專心賣糕點

剛開業時，Jack本來還有一間拉麵店，但後來因加租，他索性放棄，專注在糕點上。他不諱言從日本餐廳轉做小食檔，起初感到吃力，惟有慢慢向師傅偷師：「我跟着師傅學，起初師傅是舊派，做得比較甜，然後我便跟他們慢慢改良、慢慢試。」他坦言糕點生意賺的錢不能和餐廳比﹕「糕點不能賣很昂貴的價錢，但其實很有商機，可以讓人找回以前的傳統味道。」

放棄街頭 轉攻商場

除了改良配方，Jack亦改革銷售方式。現時林記懷舊小食長駐太古和旺角兩大型商場做零售，還兼做批發、到會、公司宴會、壽宴等，上門賣小食。Jack坦言真正在街頭經營的小食檔，如今已經難以繼續：「現在政府不許可，二來現在不會在街邊脫口罩，三來現在香港人很注重衛生，所以到商場開店，讓客人感到乾淨一點。」

熟客吳小姐已光顧已有一年多：「它本來在太古城 誠品 ，後來消失了一段時間。之後我詢問員工才知道搬走了，所以再次來光顧。」吳小姐幾乎都把糕點和齋都嚐過一遍：「齋不錯，酸齋糖精並沒有下太重手，吃完不太口渴。」她指附近雖然雖有同類商品：「我認為這裏好吃一點，香港很多連鎖店，這些小店比較少有，很慶幸。」

採訪、攝影：《飲食男女》

林記懷舊小食

地址：鰂魚涌太古康山道1-2號康怡廣場3樓S3F-A號舖

電話：6223 8518

營業時間：10am-10pm

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