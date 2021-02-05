去年八月，沙田 石門 開了一間手工朱古力店Hello Cocoa，賣的五十多款朱古力，材料全是 老闆盧禮宇以台灣家鄉的 可可豆 ，在店內自產自銷。而這間香港少有的手工 朱古力 店，背後承載着着盧氏夫婦的希望，以及他倆對兒子Coco的愛。

36,000人只有一人患上的腦病

店名的Cocoa，既指朱古力，也暗藏老闆獨子的英文名，因為這間店，全為了兒子而開︰「他今年20歲，剛在特殊學校畢業，因為在兩歲時，他確診了先天性腦傷的疾病，是一種36,000人中只有一位的罕見疾病。」老闆說。

老闆盧生是台灣人，因香港人太太而定居香港，一直經營進出口食品生意，生活無憂，但Coco的先天腦病令他有多項病徵，其中一項就是自閉，需要特殊教育(SEN)，所以十年前起，他們眼見兒子每天不斷成長，一直保護兒子，今次訪問甚至拒讓兒子上鏡，以免他外出被歧視的兩夫婦，開始擔憂未來：「我在台灣有土地、有房屋、有樓收租。我們兩夫婦就在想，只有一個兒子，他慢慢長大，如果我們將來不在，誰人可以幫他看管剛才說的東西呢？誰人去替他拿主意？」

十年創業三次 望子自立

老闆坦承，不少SEN患者的家長，心裏或會盼望兒女比自己早離開，希望「白頭人送黑頭人」，至少可以照顧他們一輩子，但盧氏夫婦卻想到為兒子做一門生意。

「過去十年，我們嘗試了不同生意，有試過 意大利手工雪糕 ，試過手工零食，也有試過精品咖啡，都是和兒子一起經營。」雖然屢戰屢敗，前後投資七位數字都成空，但老闆卻視作累積經驗。直到三年前，他在台灣接觸到精品手工朱古力，認為適合發展成事業，趁兒子在特殊學校畢業，就選址石門這個商場，開一間即場製作的手工朱古力小店。

百呎朱古力工場

正因為為兒子自立而開創，小店是城中少有，於店內自設工場的朱古力店，現在有五十多種朱古力，全從可可豆開始製作，是近年歐美流行的From Beans To Chocolate，有不同可可濃度及口味的朱古力。

店舖選用多地可可豆，「主要台灣豆，那是一種混合種，味道偏向果酸，有很明顯的花香，這是台灣豆的特色，同一時間我們會用厄瓜多爾、秘魯和非洲的可可豆。」可可送抵店中，先將可可去殼、拆肉、烘烤，再用機器長時間磨製可可豆，磨成可可油後，再倒進模中，加入不同香料，磨製時間可由數小時至數十小時不等，工序繁複費時，但入口是滿滿的可可甘香，而且非常幼滑，和大量生產、入口只嚐到糖甜味的朱古力完全不同。

製作成朱古力後，除了原汁原味的黑朱古力，部份特色口味又加入各地香料調味，例如用台灣竹薑，做了一款薑味朱古力，入口辛香；九層塔朱古力，味道鮮明，朱古力溶化後味道依然在口腔裏迴盪着。推介 陳皮 朱古力，老闆選用西營盤一間老字號的陳皮，除了朱古力的表面放上陳皮，製作過程中亦直接將陳皮和可可豆一齊磨碎，吃起來滿口陳皮甘香，和朱古力出奇合襯。

真材實料，工夫多，口味特別，更是香港製造，但每片重六克的朱古力只賣$8，比其他名牌朱古力平一半以上，實在相當化算，因此雖然宣傳不多，地點偏僻，仍有不少客人上門，在附近商場吃飯後來閒逛的莫小姐，就光顧了：「買了100%的果仁朱古力，因為覺得味道很醇厚很濃郁，沒有奶及糖的感覺。而且市面買純朱古力通常較貴，而這兒價錢很合理。」

幫助其他有需要病患

產品受歡迎，兒子每天都會到店內幫忙，亦令爸媽覺得滿足：「他理解上班這個概念，而且工作後會有薪水，拿到薪水後，可以去買他最喜歡的甜品，所以每日都很開心，工作時不會太大壓力。」他認為兒子善良乖巧，富有責任心，是個很好的幫手：「要他幫忙時，只要有能力，他一定會做。」

除了幫助兒子自立，老闆亦認為朱古力店是一個好機會，幫助其他有需要人士。現時店舖跟不同的社企和機構合作，聘請了數位SEN患者，因為身邊人的經歷，令老闆感同身受﹕「特殊教育學生畢業後，到市場工作時，常會遇到很多困難，可能會遇上職場歧視，同事不友善，對僱主造成困擾，要牽涉社工在內，又要聯絡家長，最後失業，然後又再培訓，培訓完又再工作，剛才說的就變成一個循環。」

他坦承這情況始終存在，而Hello Cocoa就希望做一個新嘗試，「因為我們的兒子有SEN，知道這類患者能力很參差，有些比較能幹，有些會比較差一點。」而在可可豆製成朱古力的多個環節中，店舖就不同人負責不同環節﹕「有些較外向，就可以幫助銷售朱古力；比較怕羞、不擅長跟人溝通，就可能做一些工場工作，整件事都已經是一個很好的籌備和計劃。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Hello Cocoa

地址：沙田石門安群街1號京瑞廣場2期1樓127A5號舖

電話：9313 9317

營業時間：12nn-8pm

Facebook專頁：https://bit.ly/3iZEGIU

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