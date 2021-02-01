有「花恤衫大廚」別號的 Ricky ，自從年前在意大利吃過正宗風味的 薄餅 之後，一直念念不忘。今集《花恤衫踢館》，他特意去試這間在中環 蘇豪 主打意大利薄餅的小店。分別由來自法國的Benito及來自意大利的Giulia兩夫婦主理。Benito來港前曾在法國、意大利及新西蘭工作，自小喜歡吃薄餅，一直夢想長大後開薄餅店。

店很小，僅容納二十多人，但樓底高，裝潢有特色，四處可見食物快餐車的擺設，格調別具一格。店子開業九個月以來沒怎樣宣傳，但有口皆碑，晚市未禁堂食之前，不時排長龍。

「連香港的薄餅達人都豎起手指公，說好吃到不得了，試試她是不是這麼厲害。」Ricky興奮地說。甫進小店，隨即拿起餐牌，看看有甚麼菜式好吃。沒料到餐牌只有十多款食物，主角是薄餅，收費不貴，11吋薄餅由$88至$198不等，另有數款頭盤及甜品。選擇少，但薄餅的款式與別不同，既有意大利也有法國風味，坊間絕無僅有。

先來意大利人至愛的頭盤，賣相吸引，份量大堆頭，四人分享也綽綽有餘。除了20個月巴馬火腿，還有新鮮水牛芝士，車厘番茄及自家製的意式香草麵包。

「我喜歡的Burrata芝士新鮮得很，還有24個月巴馬火腿，不會太鹹，明顯看到這些豬養得很肥，即使是瘦肉的部份，吃下去也有些軟滑油脂的香味。想不到在香港，都吃到貼近意大利風味。」Ricky邊吃邊說。

接着來的頭盤，也令他有驚喜。「這是我們香港人熟悉的Croque Monsieur，即是芝士火腿三文治，但它用薄餅底代替麵包，餡料有芝士和火腿，還加了白汁，當你咬下去的時間，一點都不乾。」

輪到薄餅出場，因Ricky想一次過試兩款不同口味，大廚細心的為他做了雙拼的口味。「右邊是牛仔肉伴吞拿魚做魚蓉醬的Tonnata風味。另一邊叫Pizzaladiere的薄餅，則是法國南部的風味。上面放了些焦糖洋葱、鯷魚、橄欖和香草。如果大家各自做本來的面貌，真是各有千秋，但若放在薄餅上面，意大利的Tonnata較出色，有些像意大利北部的羅馬式薄餅，很好吃。」

最後大廚Benito推介Ricky吃的甜品，是意大利春卷 Cannoli 。「有些像我們過年時吃的炸角仔，它不是薄皮，是牛奶朱古力的味道。對我來說味道一般，因朱古力慕絲很甜，實在吃不下，要喝些酒才對辦。」

整體上，Ricky認為這小店，以這樣的質素和價錢，抵吃得很，加上是兩夫婦經營的小生意，服務也很好。「唯一的缺點是選擇少，只有薄餅，如果你是一個薄餅愛好者，這裏真的是天堂。」Ricky笑着離去。

採訪：黎詠詩

攝影：葉天榮、魯雋華

La Camionetta

地址：中環伊利近街12A號地舖

電話：6717 0536

營業時間：星期一至日12nn-6pm（外賣至10:30pm）

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