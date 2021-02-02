筲箕灣 東大街一向有多美食，其中開業近30年的 金城餐廳 ，頗有名氣，由一對水上人姐妹經營，裝修樸素低調，但一直堅持用新鮮 龍躉 做食材，成了賣點。當年人稱其中一位大家姐的老闆娘，不時在門前表演即劏龍躉，再即炒一碟香噴噴的龍躉片炒河，連食家唯靈都大讚。不過歲月不留人，大家姐忙碌數十年，還是要退下來，由第二代接手，傳承下去。

店門前劏龍躉 60斤至過百斤

「我在1992年開，原本考慮是否移民，我覺得自己不想去，惟有碰吓運氣，試吓做間茶餐廳。我本身是水上人，想好好利用家裏的漁獲，於是用新鮮龍躉或石斑去演繹，最後龍躉炒河就做了我們的招牌。」珍姐說。金城餐廳由珍姐及大家姐兩家人一起經營，當年不足五呎的大家姐，每隔兩三天就會在店門前劏龍躉，由60斤至過百斤不等，手起刀落，令小小茶餐廳成為區內人氣店，但這畫面差點就成為歷史。

約兩年前，舖頭所在的大廈即將被收購清拆，大家姐及珍姐兩夫婦本決定退休，金城險些結業，幸好珍姐一對兒女決定接手，今年29歲的兒子Aman全職坐鎮，他原本在英國主修市場學，沒有打算回家幫忙，起初回流返港只做過平凡的打工仔︰「有一天，突然發覺爸媽年紀已經好大，不想他們日日操勞，同時間姐姐生了小朋友，我都想他們多點時間湊孫。」

另一方面，「這間餐廳30年，即是父母努力營運了30年，我不想一下子就沒有，所以想用我的能力繼續營運下去，不想浪費爸爸媽媽一番心血。」

食堂變職場 心態及生活需適應

雖然從小到大，Aman已把金城當成飯堂，但小孩要長成大人，心態上需要時間適應，「在我未開始在這裏上班，這裏就似我的飯堂，但接手後先發現好多事都不容易。」以往坐下吃飯，現在就掃地、洗碗、樓面、收銀等一腳踢，「父母教我，老闆不可以當自己是老闆，要當自己是一個員工，你知道餐廳怎樣運作，先可以說服其他夥計跟你做事。」

媽媽珍姐亦表示當年亦是差不多年紀入行，見到兒女如今的茫然及莽撞，彷彿看到過去的自己，「我起初不懂時亦是這樣，但正正因為甚麼都不懂，才最容易學會怎樣做。」

跌跌撞撞，慢慢摸索，Aman和姐姐慢慢上手。金城一方面繼續用新鮮龍躉入饌，不過餐廳門前的即劏龍躉就因疫情而減少了，但他強調﹕「如果餐廳不忙，我們會堅持自己親手劏。有時候爸媽還是會幫手把關，自己親眼看過才安心，如果發現魚不是鮮活，他們還是會直接退回。」

新增薑葱鐵板燒龍躉骨腩

因舊廚師已離職，金城現有不少新廚師，也創出不少龍躉新菜式，一碟龍躉片就已經演變出8種新花款，薑葱鐵板燒斑腩（$108）用上龍躉骨腩，先炸香表面，再加入柱侯醬、蠔油、沙薑粉等，入口焦香惹味，魚肉結實嫩滑。下午茶就多了流沙西多，將傳統西多士製成鹹蛋奶黃餡，流沙效果好適合打卡。

對於餐廳新發展，珍姐笑言︰「兒女轉數很快，我覺得不錯，可以改變所有舖頭的事情，向好的方向發展。」她覺得很開心︰「他能夠自己體會到父母的辛苦，願意承擔責任，我好感恩。」珍姐認為兒子的表現合格，最欣賞他守時負責的態度，「我希望他們做得比我好，更加出色，我對他們好有信心！」由於餐廳舖頭將於2月搬到同街的另一位置，屆時裝修煥然一新，新一代亦會正式接手，迎來新的開始。

採訪、攝影：《飲食男女》

金城餐廳

地址：筲箕灣東大街59-99號東威大廈3號舖

電話：2513 1936

營業時間：7am-10pm

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android