晚上繼續禁堂食，不少高級餐廳都在午市時段供應不一樣的「午餐」。像這間位於銅鑼灣食廈樓上的法日fusion菜餐廳，裝潢一般，但氣氛輕鬆得很，半開放式廚房，還有露天座位。

餐牌選擇少，只供應套餐，午市套餐由三四百起，另有$1,280/位的特別菜單，八道菜包括餐前小吃、頭盤、湯、主菜、甜品及餐後甜點。菜式由入行十多年的大廚Ken Kwok主理，他曾經在Wagyu Takumi跟隨米芝蓮日籍名廚小西充，廚藝嫻熟，用料有要求，製作一絲不苟。

餐前小食擺盤有心思，分別有雞肝鵝肝馬卡龍、三文魚最中餅和油封鴨腿薯餅，由賣相到味道都有驚喜。頭盤是原種番茄沙律，伴新鮮水牛芝士、自家製意大利羅勒醬和番茄泡沫，味道特別清新。

男前豆腐慕絲，口感滑不留口，上面放了北海道馬冀海膽和枝豆蓉，入口豆味濃，伴甜豉油啫喱一起吃，層次豐富。西班牙紅蝦他他伴法國魚子醬，他他用蝦膏打成的汁來調味，蝦味特別濃稠。蝦肉下面還有南瓜慕絲和新鮮水牛芝士，好味。北海道帶子伴松茸菇，帶子半生熟最好吃。重點是醬汁，除了白菌和清酒做的菌汁，還有新鮮黑松露泡沫，伴帶子來吃很滋味。雞肉清湯很鮮甜，伴自家製鵝肝雲吞，配菜用日本蘿蔔，味道清甜沒渣。

主菜之一的法國鴨胸，火候恰當，伴南瓜蓉和炸鴨肉薯仔球。醬汁有心思，用鴨汁和無花果來做，令肉味更加突出。甜品是蘋果撻伴冧酒提子雪糕，酥皮鬆脆，雪糕軟滑有酒香，再飽都忍不住把它吃掉。

整體來說，菜式擺盤漂亮，用料高級，做法細膩。雖然沒甚麼名氣，但水準拍得上不少名店，加上份量足夠，值得一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

Le Rêve

地址：銅鑼灣耀華街38號Zing!10樓

電話：2866 1010

營業時間：11:30am-6pm (至另行通告)

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