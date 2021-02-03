尖沙嘴藝術Café「CURATOR」最近推出日式主題下午茶，融合草間彌生、奈良美智及村上隆三個藝術品牌元素，供應鹹甜點各三款，賣相精緻，餐具有特色，打卡一流！

鹹點有鮮蝦配唐辛子及蜜餞味噌醬、烤糯米釀雞翼及煙燻三文魚三文治3款。鮮蝦外層沾滿唐辛子，爽口彈牙，鹹香惹味；烤糯米釀雞翼配上日本照燒汁及水牛芝士，口感豐富帶辣勁。

甜點同樣有3款，包括法式馬卡龍、柚子蜜糖蘋果丹麥酥皮餅及迷你榛子醬窩夫，配搭新頴，層次感豐富。飲品提供一冷一熱抹茶特飲，選用小竹園抹茶，甘香順滑。店內有多款周邊產品可供購買，各位藝術迷記得留意！

採訪、攝影：《飲食男女》

CURATOR by LEX Café

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA B113C舖

電話：2117 1066

營業時間：星期一至日 11am - 9pm

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