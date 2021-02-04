中環PMQ最近開業的意大利餐廳Gustaci，由一對意籍夫婦開設，大廚生於拿玻里，主打正宗地道的意大利口味。裝修走工業風格，隨處可見壁畫及藝術裝飾，設室外及室內用餐區，偌大空間，提供近100個座位。

Gustaci行政主廚Angelo為拿玻里人，入廚超過十年︰「我們會提供典型的意大利美食，特別是來自南部坎帕尼亞的傳統食物，例如拿坡里薄餅、青瓜意粉、麵糰丸子等，所有用料來自意大利，務求呈現最地道口味。」拿玻里最拿手就是薄餅，共有10款；舖頭設有恆溫22度發酵房，自製麵糰發酵24至36小時，電焗爐亦在拿玻里特別訂製，溫度高又穩定，薄餅烤一分鐘後即出爐，外沿厚脆，中間極薄，入口鬆軟煙韌，醬汁濃香鮮甜，很出色。

前菜可選意大利薄餅球，大小類似港式蒸包，表面加上芝士、羅勒葉、茄醬等，賣相可愛，口感軟糯；意大利青瓜意粉（$130）來自阿馬爾菲海岸，使用口感與翠玉瓜相近的意大利青瓜，配上自家製扁意粉及煙燻芝士，入口清新。

甜食特別推薦千層貝殼酥Sfoglistella（$108），為逾400年歷史的拿玻里獨有甜點，香港少見，牛油酥皮叠成貝殼形，內層是加入肉桂及蜜餞橙皮的瑞可達芝士，經230度烤製20分鐘即可，外層酥脆，內裏濕潤甜香，就算冷掉亦能保持脆度。整體有水準，價錢亦合理，不難成為人氣店。

採訪、攝影：《飲食男女》

Gustaci

地址：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方 B 座 HG01-05

電話：2981 1418

營業時間：星期二至日12nn-8pm

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