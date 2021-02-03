最近有一款甜品引起網上熱烈討論，就是栗子蒙布朗Mont Blanc，不論在日本和香港都十分受歡迎，大家都去打卡。

不過在銅鑼灣的Pancake專門紗織開張幾天，其過江龍身份受到質疑，雖然店名和招牌跟日本名店、主打栗子蒙布朗的京都沙織90%相似，但記者向京都沙織查詢，他們表示在海外沒有分店，更不認識營運香港店的公司。

而香港店店員Ruby表示，這店由京都的北野ラボ監修，主打用米粉製成的pancake，跟京都沙織並沒有關係。記者向京都的北野ラボ詢問香港店事宜，該店指他們只提供米粉及pancake食譜給香港這店，此外並沒有合作關係。

食物方面，Pancake專門沙織的材料大部份來自日本，製作幼細的番薯、栗子蓉之機器在日本訂製，零件送到香港後再組裝，關鍵是可以壓出一毫米幼細的泥，將番薯、栗子蓉壓下去之後，令香氣、味道更加突出。主打的沙織一共有三款口味：日本國產栗子口味（ $168）、日本金時番薯口味（ $148）和日本紫芋番薯（ $148）。貨源問題，暫時未能提供栗子口味。

沙織一共有四層，最外面有甜薯蓉，日本忌廉、蛋白餅，最底下是用米粉製作的pancake。無麩質的pancake米味頗濃，但質感較乾，不夠濕潤，整體味道偏甜。

其實栗子Mont Blanc從前年開始，已在日本大熱，多間甜品店都推出類似產品，去年尾深水埗咖啡店十常八九也推出這甜品，加上冬日栗子當造，小店便期間限定推出，口味只得一款，價錢卻是銅鑼灣Pancake 專門紗織的六折。

店員每日新鮮製作栗子蓉和糖漬栗子，機器是他們自己設計，親自買零件再自行組裝，也能做出一毫米的粗幼。和栗蒙布朗（$88）份量都有不少，表面是栗子蓉，中間有白朱古力忌廉，雲呢拿籽雪糕和蛋白餅。兩店相比，論賣相，Pancake專門沙織的甜薯蓉明顯壓得很幼細，很精緻，十常八九做的就粗一些。論味道，沙織的偏甜和乾，而十常八九的栗子泥就較綿密，味道也不太甜。整體上，味道是十常八九好一點，性價比亦高。不過這店只得四張枱，限聚令下假日要等兩小時才有位。

採訪、攝影：《飲食男女》

Pancake 專門紗織

地址︰銅鑼灣百德新街57號海華大廈地下B舖

電話：2348 8889

營業時間：11:30am-6pm

註：年三十晚外賣至8pm，初一照常營業

十常八九

地址：深水埗黃竹街2號地舖

電話：從缺

營業時間：12nn-7pm（星期二休息）

註：初一及二休息，初三只接受訂位，初四照常營業

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