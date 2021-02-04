香港有很多掛着「冰室」名義而開的茶餐廳，食物款式來來去去也是司空見慣的常餐。最近荃灣有一間冰室新開業，打開餐牌，雖然都是番茄通粉、熱狗等食物，但仔細一看，發現有新意。

餐廳的招牌菜是番茄湯粉麵，配菜竟然是鹹豬手，豬手很大件，肉質軟腍。出色是其番茄湯底，用上意大利長茄、肉茄、串茄、車厘茄等，再加上雜菜熬煮八小時，湯底味道濃郁，酸味又清新開胃，配上掛湯的通粉，最適合不過。

這冰室食物，製作花時間心機，同時亦用上優質食材，絕不吝嗇。如黑豚肉芝士漢堡包，用上西班牙黑毛豬製作，肉味特別濃郁，而黑椒及芝士又散發濃郁濃香氣，水準不錯。

以為鹹豬手已經是這冰室最大驚喜？錯了，還有一款泰式風味辣肉碎深潛，用上不同的泰式香料、指天椒、辣肉碎、青檸等，充滿泰式風情。

採訪、攝影：《飲食男女》

大兄冰室

地址：荃灣西樓角路136-168號荃豐中心地下A1號舖

電話：2817 7338

營業時間：7am-10pm

人均消費：$51-$100

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