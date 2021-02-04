「我想紅透半邊天！」如此直白不謙虛，為的就是一顆愛媽媽的心，「使全世界也知道我有多愛我媽，和我媽媽有多愛我，現在我唯一目標就是這樣。」強調自己以愛作調味的上門私房菜廚師阿Man說。

為紀念亡母 手紋心電圖

頭髮理得短短整齊、戴着黑色耳環，煮食時拉起手袖，隱約看到手上一大片不知名圖案的紋身，這個有型有款的廚師是阿Man，現年38歲，五年前才入行，如今已在業界薄有名氣。原任文職的他，轉行做廚師全因「令自己好過點」，「五年前，媽媽突然因腦爆血管離世，走得很快，才幾天時間。」他的煮食技巧，是從母親學來。「你說她是否我第一個老師，可以這樣說。」，兩母子愛在廚房溝通，聊聊彼此近況，「她會關心我上班如何，有時會教訓我這樣做人不行的，你應該要這樣去對待事物。」

媽媽離世時，阿Man難以接受，「在她離開時，我同時也很想離開，因為我覺得甚麼也沒有了。」他整整一年也不敢步入廚房半步，「因為我很想念她，沒勇氣煮食。」一年後，他開始走出陰霾，向護士取得媽媽心電圖，將其紋在左手，讓媽媽一直陪着他，而他也決定做上門私房菜，來填補自己的心靈，「我想做夠150位客人，因為她出殯時，有150位親友來靈堂送別她。」

赴澳洲讀藍帶 全力搞私房菜

做上門私房菜做了3個月，不知不覺累積成150個客人。其後，原本從事成衣跟單文員的阿Man被解僱，乾脆轉做全職，「開始接到三四百個客人的時候，我已經記不住數字，但是不能忘記是要用心去煮。」為了增進廚藝，他修讀日本料理課程，再去澳洲讀藍帶，慢慢摸出自己風格。返港後，繼續上門私房菜這門生意，菜式主打法式混合亞洲風格，八道菜$1,480/位，道道菜也用心。日式慢煮鮑魚，先以木魚花昆布湯底、昆布、蘿蔔、味醂 、清酒煮，再以攝氏60度慢煮三至四天，使鮑魚軟腍入味，再配上以木魚花昆布湯底煮的糯米，包上荷葉再蒸，香味十足，面頭再配上刺身櫻花蝦、法葱、日本小穀，層次豐富又鮮甜。

疫情生意減半 改賣芫荽醬

五年來，他去過補習天后家、去過化妝品品牌老闆家煮菜，經歷過開心不開心，「上門私房菜廚師比較特別的是，你可以跟客人溝通，而不只是在廚房內煮，然後人家說好吃，卻連誰人是廚師也不知道。」他直言，做上門私房菜是賺到錢的，一星期有兩枱客，扣除食材成本後，也能月入兩、三萬，如今遇上疫情，收入大減一半，於是他轉借餐廳做午市私房菜，閒時主力發展做飲食KOL。

「我不悲觀的，總會有其他事做。」做過網上飲食節目主持、直播KOL、餐廳顧問，最近更跟二澳農作社合作推出芫荽葱青醬($88)，選用二澳農作社種植的本地芫荽、葱，芫荽味道濃重，配上檸檬汁、巴馬臣芝士、腰果、橄欖油，以極高轉速的攪拌機混合。醬料尤其幼滑，芫荽後勁凌厲，甫一推出便賣光，成績相當好。

但他絕無忘記，「以心煮食」。

上門私房菜 Masterman Kitchen

備註：芫荽葱青醬可留意官方預購

採訪、攝影：《飲食男女》

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