農曆新年當然要吃得豐富點，今年更未必可以外出聚餐，懶得動手煮？大行其道的急凍套裝就很適合。翠亨邨與法國勃艮地酒莊最近就推出套裝禮券，$298包括真空急凍鮑汁花菇鵝掌和一支法國葡萄酒。

煮法方便，直接把解凍後的急凍包裝，放入滾水翻熱20分鐘，打開即可，包括有北海道花菇和波蘭鵝掌各四件，足夠一家四口加料，花菇結實厚身，還燜煮得很軟腍，鵝掌夠大隻，皮滑飽滿，鮑汁鮮甜鹹香，很入味。

葡萄酒可選紅或白，紅酒是充滿櫻桃、黑莓、黑加侖子的杜得．諾丁黑皮諾紅酒，白酒是帶有芒果、白桃等香味的杜得．諾丁莎當妮白酒。不用$300，有吃有喝，以現時經濟環境而言，也算化算。

銷售點：

Pinewood Wine網上商店：https://bit.ly/36N7903

翠亨邨分店網上商店：https://bit.ly/3am0rPs

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採訪、攝影：《飲食男女》

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