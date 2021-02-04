佐敦尖沙嘴交界的Page 148精品酒店，大堂附設的Page 148咖啡店，一向以寧靜環境見稱，但從去年二月開始，小店出品的Tiramisu漸漸在網上走紅，近來更被不少飲食博客稱為全香港最好食，吸引不少人慕名而來。

Tiramisu每日新鮮製造，每日限量36件，在外賣當道的情況下，亦堅持不做外賣，以免影響質素。Tiramisu由咖啡店的員工共同研製，雖然他們不接受訪問，不過亦透露了少許製作方法，小店參照傳統意大利做法，再加以改良，製作過程至少要用一日， 一共四層，兩層mascarpone芝士，兩層手指餅，交叉夾雜，再放入雪櫃冷藏一天，最後在表面灑上朱古力粉。

製作工序和別店大同小異，而跟其他Tiramisu最大分別，是手指餅以他們自家出品的咖啡豆沖泡的特濃咖啡浸泡，咖啡豆用巴西、印尼、埃塞俄比亞混合豆，帶有果香，沖泡特濃咖啡後，還再發酵12小時，所以就算沒有按傳統加入咖啡酒，但客人食用時，卻嘗到似有還無的酒意，味道獨一無二。表面的mascarpone芝士亦不用現成貨，自家用意大利芝士和日本雞蛋手打，口感輕盈幼滑。味道好，而且每個才賣$48，跟連鎖咖啡店出品的Tiramisu類似，成品卻更為出色，所以雖是全日供應，但曾試過下午兩時已售罄，想吃就要早點上門了。

採訪、攝影：《飲食男女》

Page Common

地址：尖沙嘴柯士甸道148號Page 148地舖

電話：3844 8899

營業時間：星期一至四 8:30am-5:30pm，星期五至日 7:30am-6:30pm

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android