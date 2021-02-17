豆苗一斤至少賣二三十元，但這些日本豆苗，一包不用十元。網傳還可翻種四五次。其實日本人流行自己種豆苗，網民有樣學樣，但並非人人成功，究竟關鍵在哪？

先說種植方法，切去食用的部份，留下根部可以再種，將苗根放入膠盒後加點水，大約一個星期就可以種出新豆苗，但期間一定要小心打理。首先要注意水的份量，浸到根部就可以，太多水會滋生細菌，每日最好換水一至兩次。另外要保持室內空氣流通，如果空間不足夠、太熱太潮濕，都會令豆苗容易發霉及腐爛。豆苗生長雖然需要陽光，但又不可以太猛烈，所以將豆苗放在近窗台較陰的位置比較適合。若按照以上方法，應該可以成功翻種豆苗三至四次，不過每翻種一次，豆苗都會比之前一次更瘦小。

採訪、攝影：《飲食男女》

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