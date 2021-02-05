如果你在灣仔一帶工作，定必知道在這區吃午餐絕不便宜，動輒六、七十元才有交易。幸好最近就有新選擇，開業半年的灣仔泰媽媽雞飯，因為味道不錯，一向很受附近上班一族歡迎。餐廳最近更推出一個快閃優惠，半價$35，就已經能享用一份外買飯盒，款式日日不同，非常抵食。

「今次這個快閃優惠，選擇了一些比較受歡迎的菜式，例如有炒金邊粉、青咖喱豬頸肉、豬手飯等等。」大廚Ray說。雖然價錢平，但每一盒飯都是新鮮即炒，例如特色鮮蝦炒金邊粉就很有鑊氣，大廚用泰國紅蝦米、甜菜譜、蝦 、雞蛋、韭菜、芽菜和酸子醬，落鑊炒香，成品份量十足，金邊粉麵質煙韌，味道酸甜，整體口感非常豐富。

另外泰式滷水豬手飯值得一試，原價要$70，小店選用德國豬手，用秘製醬汁滷超過三小時，做法傳統，味道夠濃郁，豬皮爽滑。泰式香葉肉碎煎蛋飯同樣受歡迎，先將泰國香葉、蒜茸、指天椒和豬肉碎炒香，表面再鋪上煎蛋，賣相吸引，肉碎入口香辣惹味，送飯一流。優惠剛推出不久，會視乎反應而決定延續時間，鄰近上班族可以一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

泰媽媽雞飯

地址：灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓136-136A號舖

電話：2856 2978

營業時間：星期一至五8am-8pm；星期六至日10am-8pm （農曆新年期間，照常營業）

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