灣仔最近新開一間街頭風咖啡店「要有」，室外座位為主，有不少塗鴉、潮物、霓虹燈等，裝修型格。店內同時歡迎攜帶寵物到店，亦有專屬小食提供。

店舖主要提供亞洲Fusion輕食，款式特別，如有花生醬煙肉芝士漢堡($95)，外層麵包烘脆後鋪滿花生醬，搭配免治牛肉、煙肉、生菜、番茄及芝士等，層次豐富，口味創新；蟹膏蟹肉芒果飯($110)面層鋪上牛油果、明太子及芒果等配料，拌飯一流；香濃大蝦忌廉寛條粉($98)，醬汁加入蝦頭及蝦殼熬製5小時，味道濃郁，意粉彈牙入味，另有寵物套餐，狗或貓仔都可食用，無任何添加。

甜品推薦雪糕三文治($38)，以芝士麵包夾上海鹽雪糕，入口香甜而不膩。飲品同樣特別，如越式雞蛋咖啡($48)，espresso 混入日本雞蛋黃、煉奶及砂糖，再打至均勻，口感似足提拉米蘇；菠蘿果餞冰茶($48)，自家熬製菠蘿蜜餞醬汁混入紅茶，冰涼清爽。店舖更不時有本地藝術家合作，於店內展覽作品，風格創新，放假又有多一個選擇了！

採訪、攝影：《飲食男女》

要有

地址：灣仔陳東里8號地舖

營業時間：星期一至日 11am - 6pm

電話：6752 2238

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