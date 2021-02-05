荃灣新開了一間主打燒味的餐廳，由藝人李家鼎 (鼎爺) 開設，餐廳內佈滿Q版鼎爺的身影。燒味由鼎爺愛徒忠哥主理，具有20年做燒味經驗，不過今次加入不少玩味元素之餘，所有燒味也不添加色素，用天然的方法做出色香味俱全的效果。

招牌是燒鵝，採用天然水果作醃料，包括澳洲鮮橙、美國檸檬和泰國青檸，每天醃製1 8小時至入味。燒鵝皮脆，肉質鬆化，鮮果的天然香味滲入鵝肉。配用鮮橙熬煮而成的醬汁，味道清新，比起傳統燒鵝少一份油膩感。原隻燒鵝髀淋上橙酒，放在爐上自己燒，非常搶火。熱燙燙，逼出油脂，散發陣陣香氣，相當霸氣。

這裏也有香港人最愛的黯然銷魂飯，不過將煎蛋改成滑蛋，看似蛋包飯，賣相討好，配搭半肥瘦叉燒一起吃，惹味。燒味四寶飯也可選配溫泉蛋，不過始終配上鹹蛋較有風味。最有驚喜的是涼拌麻辣蒜香貴妃雞撈丁，麵條爽口彈牙，充滿麻香，令人吃上癮。

餐廳的另一邊賣茶飲，芝麻系列的特飲很受歡迎，芝麻是店內自家雙重烘炒，將芝麻蓉和奶打成泡沫，可以選配咖啡或奶茶，啖啖濃厚芝麻香。

採訪、攝影：《飲食男女》

鼎家喜筷

地址：荃灣大河道100號海之戀商場3樓3012號舖

電話：2488 8399

營業時間：星期一至五11am-9:30pm，星期六至日8am-9:30pm

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android