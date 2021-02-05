於日本京都起家，2014年在當地在京都站前開業的吉列牛扒專門店「牛カツ京都勝牛」，剛宣佈二月中登陸香港，於銅鑼灣食廈Tower 535開設分店。

牛カツ京都勝牛是當地熱門餐廳，曾登上日本Twitter熱搜榜第一位；2015年進軍關東，短時間內於東京開設二十家分店，後來更擴充海外業務，在加拿大、韓國及台灣開設多間分店，現時分店數量超過六十間。

香港店將秉承京都總店的作風，用「黃金六十秒」的炸法炮製多款名物，包括京都勝牛三味、和式牛醬丼等。除了必吃的吉列牛扒，餐廳亦同時提供海鮮及豬扒款式，包括名物翼板大蝦、豚牛兩味等。 既然遲遲未能去日本，一於到餐廳止癮吧。

牛カツ京都勝牛

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫801號舖

預計開業日期：2月中

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