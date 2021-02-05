花膠是必辦的年貨之一，不過經常都聽到有人投訴買到假花膠，業界指出有些平價花膠，乃用細魚肚加上天拿水及木膠粉等化學品製成。有些人亦會將魚肚當花膠賣，兩者都是魚肚的乾製品，魚肚是用比較薄身的魚鰾，經油炸砂爆後發脹，比較油膩；而花膠則用厚身的大魚魚鰾曬乾製成，膠質豐富較矜貴。

想知道自己是否買了優質花膠，可以先看外形及顏色，完整一塊又比較厚身，乾身而不油膩，顏色深而帶通透的，表示花膠曬了一段時間，魚油完全揮發，沒有腥味 ，為之優質貨。如果花膠身上帶黑，就可能是未洗淨的血水，令花膠帶血，腥味特別重。

其次可以看看浸完後的狀態，如果花膠浸完後，鬆散又爛至像豬皮，浸泡的水渾濁而多油漬，還有刺鼻的腥味，很大機會是假花膠，因為真花膠表面光滑完整，浸完後亦不會有很濃烈的腥味。煲完後，真花膠亦會完整無缺，不會爛掉，若情況相反，大家就要小心。

採訪、攝影：《飲食男女》

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