情人節少不了吃大餐，中環意大利餐廳Ciao Chow以手工薄餅聞名，餐廳在情人節推出一款情比金堅Be My Gold薄餅，賣相豪華。

Ciao Chow行政總廚John指他們從數年前開始，已在情人節提供心心造型薄餅，因薄餅是一向餐廳招牌菜：「薄餅是拿玻里風味，沿用最傳統做法，薄餅麵糰只有麵粉、鹽、芝士和水，材料不會太多。」餐廳內設石爐，廚師把麵粉糰加上不同配料，便把薄餅放進去烤：「拿玻里薄餅有個準則，例如水分、溫度比例，我們的石爐做到400度，用短時間便烤好，所以中間很軟，薄餅外邊很鬆脆。」

Be my Gold($999)口味是情人節限定，材料有龍蝦、魚子和黑松露，黑松露味道濃郁。當天其他口味的薄餅，也會做成心形，往年一個情人節晚上賣出超過一百個。想吃豐富點，也有其他套餐，情人節套餐($1,188/二人用)，首先有頭盤布拉塔芝士松露蘆筍湯和牛油果三文魚他他。之後可以選擇兩款主菜，其中一款香煎鱸魚的配菜有松子櫻桃番茄、葡萄乾和松子，醬汁有淡淡羅勒香氣，魚皮煎得香脆，而魚肉則保留了彈性。另一款主菜烤西冷扒的醬汁用了白蘭地和紅胡椒煮，肉質軟腍，富有肉香。最後還有甜品士多啤梨提拉米蘇作結，提拉米蘇咖啡味突出，芝士柔軟香滑。

提早預訂可享有早鳥優惠，在2月7日之前繳交訂金，可享免費獲贈2杯Prosecco氣泡酒。除了午市堂食，還可以外賣上門，不另收費。

採訪、攝影：《飲食男女》

Ciao Chow - Italian Cafeteria

地址：中環蘭桂坊德己立街30-32號加州大廈地舖

電話：5408 3004

營業時間：11am-6pm

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