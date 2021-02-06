常春藤名校Cornell University的工程系學生Hunter Kahn，把最近參與挾爆GameStop空倉行動賺取的部份利潤，買了一些任天堂遊戲機，送給一間在明尼蘇達州的兒童醫院。院長在傳給CNN的電郵中說，在如此艱難時候，小朋友們收到這些禮物十分感恩，年青人肯分享回饋，很鼓舞人心。Hunter回應：「作為此次華爾街事件的受益人，必須把所得與大家分享……讓我們不要把自己變成那班西裝友一樣( men in suits)。」二天前，在CNN讀了以上新聞。此宗將會被Netflix拍成電影的打大佬事件，當中雖然有非素人手影，但主調還是大衛與哥利亞，蟻多摟死象，輕便服推倒西裝友的一場重要戰役。

上年餐廳叫苦，唯獨是咖啡室一枝獨秀，排隊等位，愈開愈多，我對這現象頗為不解，思考良久，終於在GameStop一役以及Hunter Kahn的任天堂中得到啟發，茅塞頓開，連帶一些其他問題，也看到了答案。

在華爾街大鱷眼中，大學未畢業的Hunter，是一個毛也未長齊的屁孩，如果一年前說他們能夠從著名基金手中拿走幾百億，打死也不信。我也不信，皆因當年自己讀大學，甚麼是沽空也不懂，聯手挾淡，天方夜譚。以心為心，我們忘了，Hunter與他在Reddit的隊友，是擁有不同DNA的另類人種，Z世代（Gen Z）。在1990年代中葉至2000年代中葉出生的人，叫Z世代，這一代自出娘胎便有互聯網，甫懂性便坐在電腦及手機前，有別於上一代十多歲才開始上網的Gen Y。科學家說，人類潛意識負責了我們大部份行為方向，兒時成長接觸的資訊，尤其在十歲前，是構成潛意識的主要養分。以前這些養分來自家庭父母、幼稚園、小學及電視，從Gen Z開始，他們的潛意識組合當中，有一大部份來自互聯網文化。容我嘗試把複雜事情簡單化，用一個他們常用的字來形容，是chill：相對地開明，鼓勵個性化，勇於創新，大家暢所欲言，資訊及知識豐富，互相分享，平等無界限，挑戰權威，這便是互聯網孕育Gen Z的chill。

不到十年後，Z世代將佔美國人口的四分一，形成最大消費力量。很多公司努力做分析，嘗試理解這奇特的一代，以預測未來的商業走向。勢頭已成，解釋了很多現象，譬如說，在女性服裝方面，高跟鞋銷量這幾年持續下降，2018年跌11%，取而代之是女士休閒運動鞋升37%。是的，為了取悅他人而令自己受罪，明顯not chill。另一例子，在特定時間看某一電視節目太沒自由，地區台太狹窄，所以支持Netflix。大家可以上網搜尋，Netflix and Chill是潮語，現已演化為約女友回家的意思。其實，這一代看得最多是YouTube，課題夠刁鑽好玩，包羅萬象又國際化。大膽的Gen Z，連結一直躍躍欲試的Y世代，對把持着勢力拒絕改變的Baby Boomers展開各方面挑戰。你說我左膠，睬你都儍，讓我們一起大愛平權；WhatsApp霸權欺凌用家，拉隊去Signal；你有你買黃金，我有我Bitcoin，看看誰能笑到最後。Gen Z不單是窮人要求合理公正，雖然這也是課題之一，看看Hunter Kahn，他讀Cornell，學費不菲，肯定來自中產以上家庭，路見不平，受夠了就是受夠了，你們這班肥得穿不到襪的華爾街西裝友，搶夠未呀，不如死開。

看至這裏，大家明白，整個潮流及文化依着同一方向前行。餐飲業亦然，好的食物永遠有市場，問題是以何種形式出現。Fine Dining unchill，雖不如一些文章所說將會消失，但免不了讓路給氣氛輕鬆一點的餐廳及bistros。茶記unchill，年青人做完運動改去嘆咖啡，與鄰座點頭微笑，聽着Spotify用手機上網看看世事，輕鬆自然。喜愛Gen Z的熱血創意，作為Baby Boomer應該支持，看完Hunter Khan的新聞，立即檢討，翻看衣櫃，剩下四套西装，既然塵封已久，放在櫃裏也是白佔空間，是時候完全放手。

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