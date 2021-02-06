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點Cook Guide食譜｜朱古力榛子醬 Hazelnut Chocolate Spread

1小時前

材料：

榛子 125g Hazelnuts

糖霜 100g Icing Sugar

鹽 ⅛tsp Salt

可可粉 20g Cocoa Powder

雲呢拿醬 ½tsp Vanilla Paste

橄欖油 ~45g Olive Oil

熟水 ~30ml Boiled Water

步驟：

1.榛子以150℃焗35-40分鐘，取出後放涼備用

2.糖霜,鹽及可可粉拌勻備用

3.榛子搓走外皮後打成流質順滑狀

4.加入已混合的粉類拌勻

5.分次加入橄欖油及熟水至順滑質地

6.加入雲呢拿醬拌勻即成

Youtube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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