材料：
榛子 125g Hazelnuts
糖霜 100g Icing Sugar
鹽 ⅛tsp Salt
可可粉 20g Cocoa Powder
雲呢拿醬 ½tsp Vanilla Paste
橄欖油 ~45g Olive Oil
熟水 ~30ml Boiled Water
步驟：
1.榛子以150℃焗35-40分鐘，取出後放涼備用
2.糖霜,鹽及可可粉拌勻備用
3.榛子搓走外皮後打成流質順滑狀
4.加入已混合的粉類拌勻
5.分次加入橄欖油及熟水至順滑質地
6.加入雲呢拿醬拌勻即成
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