吃了多年傳統盆菜，應該有些人會厭倦了吧？每年都有不同餐廳推出新派盆菜，有些加入鮑參翅肚，亦有些融合東南亞、潮州等外地口味，到底哪間最美味？挑選5間既有新意，味道亦好的新派盆菜，過個不一樣的新年。

1. 享慢煮泰

地址：西環堅尼地城卑路乍街150號加多近山地下A號舖

電話：6887 8147/2123 9018

營業時間：11:30am-9:30pm

享慢煮意

地址：中環善慶街9號地舖

電話：3480 7848

註：酥皮龍蝦盆菜（$1,288/4-6人），暫時只提供自取或貨車送貨服務，運費根據距離而定

堅尼地城的享慢煮泰今年首次加入盆菜市場，推出一反傳統的酥皮龍蝦盆菜（$1,288/4-6人）。負責人Vivienne表示，現在晚市沒有堂食，餐廳想研發一些客人在家也能享用的美食，適逢農曆新年，盆菜就是一個好選擇。

既然餐廳本是創作西餐，盆菜當然要保留餐廳特色。她把餐廳最有名的龍蝦湯酥皮牛角包加入盆菜元素，但Vivienne覺得如果只用龍蝦湯，很容易覺得膩，所以餐廳以龍蝦濃湯為底，加入冬陰功的泰式香料，讓湯底變得酸酸辣辣，非常惹味。

客人可先拿走表面的酥皮，倒入冬陰功湯底，把巨型酥皮當作蓋子，煮大約15分鐘，滾起後更可撕開酥皮，蘸上湯汁，吸收了龍蝦湯精華。與其說是盆菜，其實更像是超巨型版的酥皮湯，充滿香氣。

盆菜非常足料，一共有19款材料。為了配合龍蝦湯底，餐廳選用了新鮮海鮮，例如有南非鮑魚、龍蝦、北海道珍寶帶子、越南虎蝦等等，即使煮了一段時間，也不會變韌，而且非常入味。還有充滿泰式風味的扎肉、炸蝦餅、魚餅等等，充滿創意。

2. 安南（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓

電話：2787 3922

營業時間：11:30am-8pm

安南（又一城店）

地址：九龍塘達之路 80 號又一城1樓L1-20號舖

電話：2866 2803

營業時間：11:30am-8pm

註：$688/4人，只供外賣自取，不設送貨，兩天前預訂

連越南也有盆菜﹖沒錯﹗銅鑼灣及九龍塘都有分店的安南越南餐廳，最近推出牛魔王盆菜（四位用）迎接牛年，12款配料搭配牛骨湯底，新奇有創意，目前只供外賣自取，須於兩天前預訂。

牛肉湯底使用新鮮牛筒骨及牛坑腩，加上洋葱、老薑、特製越南香料熬足至少20小時，入口濃香鮮甜，帶點香料味。盆菜配料共12款，底部先放枝竹、白蘿蔔及豆卜，加上9款牛的不同部位：牛𦟌、金錢肚、牛筋、牛腩、牛丸、牛肋骨、牛尾、牛脷及牛柏葉，全部經白滷水滷至少1.5小時，濃香不膩。

特別推薦滷牛尾，香滑軟腍，牛香味濃；牛腩鬆軟腍滑，但不會太肥膩。吃到最後，還可以放附送的檬粉 (四人份量)、洋葱及葱花到牛骨湯烹煮，煮一碗香噴噴的湯檬。

3.東來順

電話：2733 2020

地址：九龍尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店B2層

營業時間：星期一至日 11:30am-3pm；星期一至日 6pm-11pm

註：$1,488-$2,288/4位，2日前預訂；即日至2月21日，光顧滿$1,800(九龍)或$2,800(香港)；2月22日至2月28日，光顧滿$1,300(九龍)或$2,300(香港)，免費送貨

今年尖東酒店東來順一共四款盆菜口味，除了傳統的原味盆菜，另外三款都令人眼界大開。

其中一款是內蒙古羊肉風味盆菜 ($2,288四位用)，以內蒙古羊腩肉、手抓羊肉、羊雜 (包括羊肚、羊肺、羊肝、羊腸及羊心)、羊肉丸、羊肉餃子五種美食組合而成；跟一般羊腩煲不同，盆菜醬汁並非南乳醬，入口較清鮮，並加入龍井煙燻雞、海中蝦、蠔豉、髮菜、鯪魚球、日本花菇、蘿蔔、北京旺菜、竹笙、枝竹、凍豆腐、蓮藕及生菜。

另外兩款新派盆菜，又以麻辣盆菜最特別，包括原隻麻辣紅繞鮑魚、海中蝦、上等蜀香辣椒醬杜泊羊排、花膠、蘿蔔、香烏筍、芋頭片、枝竹、凍豆腐、北京旺菜，並淋上餐廳有名的秘製麻辣醬汁。感覺很開胃，入口不太像傳統盆菜，反而有點像吃一品鍋，不過過年期間，跟朋友們一起邊滾邊吃，既方便又熱鬧，是不是正宗傳統也不太計較。

4. MANGO TREE

地址：九龍柯士甸道西1號圓方2樓2032-2033號舖

電話：2668 4884

地址：香港太古城道18號太古城3樓314號舖

電話：2577 0699

地址：新界元朗朗日路9號形點一期1樓1035號舖

電話：2602 2878

註：泰式四喜開運盆菜$688/4人，一天前預訂，不設送貨

泰式盆菜並不常見，於九龍、太古及元朗都有分店的Mango Tree今年就推出泰式盆菜。

跟平時各種調味的菜式盡在一爐不同，泰式盆菜的煲分成四格，隔開四種味道，分別是海鮮冬蔭功，包括鮮蝦、青口、墨魚仔、秀珍菇；以招牌黃咖喱汁煮的牛腩、牛筋、薯仔、洋葱；用酸子汁煮，最開胃的鮑魚、三黃雞、冬菇、菠蘿、馬蹄、金不換；以及泰式滷水汁煮得入味的豬手、豬紅、滷水蛋、鹹菜、時菜。或鮮酸或辣香或鹹香入味，各有不同滋味。

5. 食物研究所O Chef Lab

訂購網址： https://ocheflab.com

註：雞同鴨講盆菜以每位計，每位 $1,000 （2 位起），紅蝦盆菜同樣以每位計，每位$1,000(2位起)。送日本製造南部鐵器柳宗理鑄鐵鍋 22cm 一個 (原售價$1,950)，星期一至六送貨費為$200/煲；2月12至2月15日，送貨費為$280/煲；亦可於西營盤及尖沙嘴自取

由主理二星餐廳L’Envol的大廚Olivier Elzer主理，共推出兩款盆菜，一款名鵝同鴨講，最特別是選用來自甘棠燒鵝的滷水鵝，而甘棠燒鵝的師傅是前鏞記燒味總廚馮浩棠，出品有保證，再加上Olivier 烹調的頂級法國ChAllans 血鴨的鴨胸，另外還有吉品鮮鮑、Qwenli大虎蝦，配以日本瑤柱和花菇，芋頭、蓮藕、枝竹，再以鮑魚汁及鵝汁配底，味道濃郁。另一款盆菜就以紅蝦、黑松露、德國豬手、豬皮、魚蛋等配料為主，最特別以可選魚湯及紅蝦湯，建議選紅蝦湯，鮮甜入味。

盆菜口味特別，價錢更已包括日本南部鐵器柳宗理22cm鑄鐵鍋，保溫一流，不需要一邊食一邊開爐，廚房翻熱後，拿出枱面，已經可以保持到鍋裏面的食物溫暖。

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