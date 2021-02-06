今時今日有一個重要的單位叫”screen time”，手機的設定裡有此項，統計你一天花多少時間看手機屏幕，還可細分總screen time在不同apps的分佈。有沒有電子上癮、有沒有沈溺，一目了然。

其實單計手機一個屏幕還不夠，其他電子產品如ipad、桌上/手提電腦、電視，各自都是一個屏幕，我們一天screen time之總和，隨時佔去我們清醒時的絕大部分光陰。

我的屏幕時間，不少花在youtube上，用來工作、research、求知、學習、娛樂、消閒，youtube上我收看的包括《Vox》，Vox Media旗下的頻道。

專做”explanatory journalism"的Vox，有條短片叫：”Expensive wine is for suckers”。「昂貴的酒是給易騙的懵炳喝的」，你以為呢？

短片開首，選來三瓶以相同葡萄、都是cabernet sauvignon釀造，但售價不同的酒，「解釋為本」的媒體，以盲品做實驗，問分別定價$8、$14、$43美金的酒，最便宜的是否比最貴的好喝5倍。

結果，參與實驗的人超過一半都能猜出哪一瓶酒最貴，但不代表他們更喜歡/更享受它，從評分看，最平和最貴的酒，得分相若。

看到這裡我的反應是，「等等，同一葡萄品種是個太粗疏的公因數吧」。同品種，但不同風土氣候所出、葡萄藤年齡各異、品質已可差天地；再看年份、釀酒師的方法、技藝和風格之別，怎能就此相比？真是apple to apple就算嗎？參與盲品的，更只得19個Vox公司的同事……

節目順勢連接到一個大規模的正統學術研究，由6名包括來自耶魯及加州大學的學者進行之實驗，題為《Do more expensive wines taste better？》，對超過六千人進行實驗，發現：「除非是受過葡萄酒訓練的人，否則普羅大眾並不喜歡貴價酒的味道，認為並不好喝，他們享受喝便宜酒稍多於貴價酒」。

他們再舉另一個研究報告，指負責判定葡萄酒優劣的品酒評判，在不同的大賽中，時常自相矛盾。同一瓶酒，在這個比賽可獲得最高評價，在另一個成為全場最差，而且不單評審之間意見兩極，同一個評判對同一瓶酒，都可以一時一樣。

關鍵，短片說在於品酒大賽不是每次都盲品進行，評判品評時，有時能見到酒莊的名字、知道價錢。原來人體的構造，腦部極難避免會自動把貴酒視為好酒。

澳洲有個頗著名的實驗，把同一瓶酒寫上了三個不同價錢給人品試，$53、$16和$6，結果最貴的一瓶「順利」成為最佳、最便宜的成功墊底。明明是同一瓶酒，研究人員甚至刻意把標價最貴的一瓶，加入了「酒石酸」，令它最難喝，但價錢還是決定了高低，”the price-tag overwhelmed their own taste buds”。

曾經，有科學家給實驗對象喝價值$90和$10美金的酒，並在他們品酒時掃描他們的腦袋，結果發現在喝貴酒時，人腦一個與美好氣味相關的區域，反應特別活躍，只要他們知道酒貴，腦部自動對號入座自hi。

事實是，呃你咋，$90和$10的都是同一瓶酒，唯一分別，是被告知的價錢。貴，就好喝，很搵笨。名畫拍賣，作品拿出來時，一片靜寂，天價投得，如雷掌聲。掌聲歸於price tag，人類的審美價值觀扭曲得真失敗。

影片的結論：貴酒或真的氣味俱佳，只要你知道它們昂貴；酒評人的推介，對於不懂酒的人，未必合適。

我的結論：這些explanatory journalism影片，有點片面，未能盡信。片中的研究和發現是真的，太多人確有「貴便盲讚病」，而且越貴越好。DRC像好喝到天上人間，corked了都喝得如痴如醉，明明假酒都欲仙欲死，我見過，我真係見過。毫無判斷力的舌尖， 一街都係。

但品鑑葡萄酒是acquired taste，要經磨練和修養始可得。品酒評判wine judge評價各異很正常。就像電影評審，風格口味因人而異不稀奇；同一年份相同酒莊的酒，不同時候喝，表現的確可以不同，蓋因酒有生命、狀態，不一定代表評審標準飄忽。

不如問為什麼便宜酒易得庶民歡心？因為平價酒常常都較多residual sugar，糖份令人產可口討好的錯覺。釀酒的其中一個過程，是酵母會把葡萄本身的糖份發酵成酒精，為了慳水慳力和遮掩瑕疵，低質酒會保留一些糖份不讓其全部發酵，這樣無知天真的大眾味蕾，便誤把甜味錯作香饒，被騙了。

如果不懂酒，Expensive wine is for suckers，cheap wines都係，多長知識常識永遠冇錯。

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android