疫情下，相信近大半年，凍肉店已成為很多人的掃貨熱點。最近天后新開張的凍肉店Meatogo，肉類部位、產地都種類多，質素也不錯。

Meatogo於2020年12月在天后開張，有別於一般環境狹小的凍肉店，Meatogo環境寬敞企理，客人購物時更加舒服。產品以肉類和海鮮類為主，主打美國牛肉，肉類部位非常齊全，有約三十至四十款單品，豬肉和雞肉也各有三十款選擇，適合火鍋及燒烤。

由於Meatogo的母公司是美國肉類出口協會(USMEF)的會員，主要跟酒店或者餐廳合作，所以有不少其他凍肉店少有產品如美國牛孖筋 （$140）、美國安格斯免治牛肉（$68）、英國野生水鴨（$114）等等。主角是美國牛肉，都是USDA 極佳級（Prime）和精選級（Choice），這兩個級別在不少凍肉店都經常看見，其實是指油花比例，USDA 極佳級在美國牛肉產量中佔10%，油花多，每片牛肉約有8-10%油花比例，肉質比較嫩滑，牛肉味重；精選級就佔整體產量75%，油花比例有6%。

Meatogo的老闆Calvin一向熟悉美國，他於美國唸書，2011回流香港，於四大會計師行工作了三年。雖然家裏從事製衣生意四十年，父母亦希望Calvin繼承家業，但是他卻想嘗試創業﹕「因為家裏親戚很多，每逢新年、聖誕節都有聚會，差不多有五十多人，所以食物對我來說是一種橋樑，在家庭當中的位置十分重要。」於是Calvin於2014年開始食品貿易的生意，進口美國牛肉和豬肉，自設食品加工廠房及冷凍倉庫，一條龍進口、切割和檢測，務求讓質素統一。

雖然一開始是一張白紙，對肉類零知識，亦缺乏相關入貨渠道，但Calvin一向對食物有要求，成為父親後，對食物安全性和質素有更高要求，加上和客戶交流，對凍肉越來越熟悉，生意漸漸上軌道。去年尾，為了拓展業務，他與好友Marco和Derek開設零售店Meatogo。

適逢農曆新年和情人節，Meatogo也推出了火鍋套餐和情人節套餐，讓客人在家中也可以享用高質素牛肉。新春火鍋超值套餐（$498）包括三款牛肉：美國USDA極佳級牛小排火鍋片、美國USDA極佳級肩胛小排火鍋片和美國雪花肥牛片，份量化算。牛小排油脂分佈較多，入口即溶。火鍋套餐還有西班牙無激素梅肉片、西班牙無激素五花肉火鍋片‧丸類和烏冬，更附送火鍋湯底，非常方便。

想和另一半享用牛扒大餐，可選情人節浪漫套餐（$498），包括美國USDA極佳級肉眼牛扒、美國USDA極佳級西冷牛扒、美國USDA精選級安格斯西冷牛扒，牛扒都是厚切，肉味濃，肉汁多。還有西班牙無激素脢頭扒及挪威三文魚柳 ，非常豐富。還附送牛扒醬，連調味也為客人準備好。兩款套餐都附送$50禮券，可以在門市使用。

Meatogo

地址：天后銀幕街29A&29B永安苑地舖

電話：2368 6203

營業時間：10am-8pm

網站：https://meatogo.com

註：滿$450即享免費送貨。

Produced By：Fruity Nutty Studio

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