中環文華東方酒店25樓自去年八月開始翻新工程，星級餐廳文華廳、Pierre悉數結業。睽違六個月，擁有53年歷史的米芝蓮一星粵菜館文華廳完成翻新工程，重新投入營業：「以前文華廳的菜式已經落伍，這次我們添加了很多新元素，多是傳統原味粵菜，希望多吸引本地人。」中菜行政總廚黃永強師傅笑言。

重新開幕後的文華廳，不論室內裝潢或是餐牌都是煥然一新。由以往以紅色為主、古色古香風格的裝潢，改成現在以沉穩的靛藍為主，感覺更摩登。每位用膳的客人先會享用一杯Slow Drip Tea，每24小時大概才滴出三公升，非常珍貴。

餐牌方面，以往文華廳主菜多是咕嚕肉、片皮鴨、春卷，大翻新後，黃師傅想來點不一樣，餐牌有近八成菜式與以往不同：「餐牌的第一版是嚐原味，包含了兩種看法，一種意指能嚐原本的味道，另一種指能嚐原來的味道。」原本的味道是指懷舊一點的菜式，例如圍村扣肉($168)；而原來的味道是想用最少的調味料，在食材方面做到極鮮的味道，例如豆酥煎北海道大元貝($198)。

功夫鴨腳包($168/件)以往也有提供，不過並不在常規餐牌上，翻新後，黃師傅把這款懷舊菜式做到極致再放到餐牌中，但須24小時前預訂。鴨腳包是無骨版本，需人手把鴨腳的趾骨逐一挑出來。再用鴨腸將炸芋頭、雞肝、膶腸、叉燒和燒腩肉包裹着，在外層塗抹一層叉燒醬，便可放進烤箱，烤好之後再抹上蜜糖便切成一件件。每一款食材的比例幾乎一樣，鴨腸質感爽脆，烤過的雞肝入口即溶帶鮮甜味。

松茸戈渣($360)是清潮流傳至今的菜式，現今甚少餐廳會做，黃師傅選用了日本松茸取代傳統食材雞子，讓菜式更容易被接受。松茸煮成湯之後，加入蛋黃和玉米粉後冷藏。戈渣外形像果凍，炸好之後非常工整沒有結塊，咬下去便嚐到濃烈松茸香，口感軟綿。

極品魚湯泡龍蝦球($588)是用了五斤大東星骨，濃縮成8安士的魚湯，只用了魚露和砂糖調味，送到客人面前會鮮刨自家脫水的法國黑魚子碎，仿照高級西餐做法，味道就是食材自帶的鮮甜味。同場還有中國酒雞尾酒供應，方便客人配搭不同菜式。

採訪：飲食男女

文華廳

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

電話： 2825 4003

營業時間：12nn-5pm

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