尖沙嘴人氣品牌The Tiffany Blue Box Café首次推出外賣下午茶，以白色四方盒作包裝，設計簡約高貴，供應5款鹹點、5款甜點及3款包點，款式相當多。

甜點有鳥巢朱古力蛋、柚子蜜糖撻、迷你BLUE BOX及黑加倫子藍莓慕絲等，招牌迷你BLUE BOX外層以荔枝口味包裹玫瑰士多啤梨啫喱，味道香甜而不膩。鹹點包括鬆葉蟹肉卷、龍蝦包及銅鑼燒等，銅鑼燒中間夾上鮮蝦，頂層再以金箔及魚子醬作點綴，入口帶濃郁鹹香。

包點則有煙肉芝士口味鹹鬆餅，質感鬆軟，散發淡淡芝士香；另供應焦化牛油及柚子兩款口味瑪德蓮，味道清甜香口。同時，餐廳推出情人節特別4件裝甜品盒($298)，有迷你Blue Box蛋糕、焦糖爆谷朱古力撻、 栗子忌廉蛋糕及紐約芝士蛋糕，與早前推出的4件裝相似，由於餐廳準備需時，記得提早預訂。

Tiffany 下午茶(外賣)

價錢：$688/2位

供應日期：即日起

The Tiffany Blue Box Café

地址：香港九龍尖沙嘴北京道 1 號大堂 208 號舗

營業時間 ： 星期一至五 上午 11am - 9:30pm；星期六、日及公眾假期 10am - 9:30pm

電話 ： 2362 9828

採訪、拍攝：《飲食男女》

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