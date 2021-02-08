下星期就是農曆新年，一家人齊齊整整食團年飯，當然不能馬虎。觀塘開業52年的海味店海安棧，最近推出多款即食海味，省卻浸發及燜煮過程，客人只要簡單翻熱，大約15分鐘就食得，方便快捷。
「疫情下，多了年輕人買東西回家煮，加上農曆新年臨近，所以推出即食的冬菇、鮑魚、花膠、鵝掌、冬菇等，入口就似媽媽煮的味道。」老闆Pauline表示即食海味的反應不錯，因為價錢不會太貴，加上煮法方便，只要花15分鐘翻熱就食得。
較受歡迎是即食南非吉品38頭乾鮑（$428/4隻），海安棧會以鮮雞、日本元貝、排骨及30年金華火腿燜24小時，入口軟糯，鮮味濃郁；秘製花膠扒（$180/100g）厚身稔滑，女士食就最適合。最受歡迎的是秘製大厚花菇（$42/包），日賣至少50包，每包8隻，用蠔油燜煮，花菇肥大厚肉，煮得入味。
採訪、攝影：《飲食男女》
海安棧
地址：九龍觀塘成業街19-21號成業工業大廈2樓33室
電話：2110 2293
營業時間：星期一至六 11am-7pm
註︰初一至初六休息，初七啟市11am-7pm
海安棧（麗港城）
地址：觀塘麗港城商場一期地下19A舖
電話：3542 5684
營業時間︰10:30am-8:30pm
註︰年三十晚10:30am-6pm，初一至初二休息，初三12pm-5pm，初四啟市10:30am-8:30pm
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