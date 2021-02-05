《美食的誕生》記載了美食的製作過程，之前帶大家看過馬蹄糕、琥珀合桃、芋蝦等傳統賀年食品，今集又怎能少了深受歡迎的酥角？金黃酥香，狀似招財元寶的酥角名字多多，香港人稱之為「油角」或「角仔」。屹立於深水埗41年的均香餅家，至今堅持全人手製作角仔，每年吸引一班熟客跨區前來掃貨。原因離不開外皮鬆脆，餡多豐富。

結合水皮油酥 逐一捲成圓條

均香的角仔配方，經過店主吳生改良，主要由「水皮」及「油酥」結合而成。韓國砂糖混合雞蛋、水、菜籽油、酥油及麵粉攪拌成「水皮」麵糰，壓平後加入搓至長方形的「油酥」。由外向內，折叠四邊，經過反覆折叠及壓按，形成有層次的酥皮。將酥皮擀平後，分成四份，再逐一捲成圓條。酥皮經過鬆弛後，包入不同餡料，再扭上繩紋花邊。油炸的過程也要留神，中間需要不時翻動，炸至均勻金黃色後，便撈起放涼。

全家出動 日夜趕貨

作為店內的招牌食品，角仔在中秋後便開始出售，一直賣到過了農曆新年。吳太笑說最高峰一日開120斤皮，包了近480磅的角仔，需要全家出動，在店內不停地日夜趕貨。當中以傳統花生角仔($120/磅)最暢銷，炒香的花生加入砂糖、芝麻，吃起來香甜脆口。近年推出多款口味，紫菜肉鬆($130/磅)鹹香，是不少老人家的選擇。榛子朱古力味($130/磅)濃郁香甜，是一個新穎配搭。今年更推出奶黃味($140/磅)，希望吸引更多年輕人嘗試傳統賀年食品。

採訪、攝影：《飲食男女》

均香餅家

地址：深水埗北河街205號地下

電話：2777 0719

營業時間：星期一至日 6am-10pm

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